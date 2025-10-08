 Selección de Nicaragua obligada a vencer a Haití
Deportes

Selección de Nicaragua obligada a vencer a Haití

Nicaragua y Haití se verán las caras este jueves a las 18:00 horas GT en el estadio Nacional, en Managua.

La Selección de Nicaragua recibirá en Managua a Haití
La Selección de Nicaragua recibirá en Managua a Haití / FOTO: @LaAzulyBlanco

La selección de Nicaragua, que marcha en el último lugar del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026, recibirá este jueves a su similar de Haití con la obligación de ganar para mantener su esperanza de conseguir su primera clasificación al máximo torneo del futbol.

Nicaragua y Haití se verán las caras este jueves a las 18:00 horas GT en el estadio Nacional, en Managua, donde los dirigidos por el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa buscan mantenerse con vida tras tropezar frente a Honduras en la pasada jornada.

Nicaragua consiguió un empate frente a Costa Rica por 1-1 en la primera jornada y luego perdió como visitante frente a Honduras por 2-0.

Enfrente tendrá a Haití, que empató sin goles frente a Honduras en su primer partido, mientras que en la última jornada remontó dos goles en contra frente a Costa Rica en un partido que finalizó empatado 3-3.

Ambas selecciones buscarán su primera victoria del grupo C, que lidera Honduras con 4 puntos, seguido por Costa Rica y Haití, con 2 puntos, y Nicaragua, con 1. Solo el primero se clasificará de forma directa al Mundial.

Una semana antes en Nicaragua 

Haití, del entrenador Sébastien Migné, llegó a Managua con cinco días de antelación al partido con el objetivo de ganar par dar un golpe de autoridad que le permita no perder de vista a Honduras y Costa Rica, que se enfrentarán en el otro duelo.

La defensa de Nicaragua buscará como frenar Duckens Nazon, que viene de marcar un histórico triplete en Costa Rica.

El delantero también alcanzó cinco goles en las actuales eliminatorias de Cla oncacaf y ahora comparte el primer lugar entre los máximos goleadores.

El encuentro será el segundo entre ambas selecciones en eliminatorias mundialistas y el décimo en su historial general. Haití lidera la serie con seis victorias, por una de Nicaragua, mientras que dos partidos terminaron en empate.

El reto para la Nicaragua es mayúsculo porque una derrota lo dejaría casi sin opciones de clasificarse.

*Información EFE.

