Centroamérica pierde terreno rumbo al Mundial 2026

La ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ha llegado a la mitad, y el panorama para Centroamérica preocupa. Si la clasificación cerrara hoy, los tres boletos directos a Norteamérica serían para Haití, Curaçao y Surinam, dejando fuera a todas las selecciones del istmo.
En el Grupo A, el sorprendente líder es Surinam, con cinco puntos y mejor diferencia de gol que Panamá, que acumula la misma cantidad. Los dirigidos por Thomas Christiansen vienen de una polémica victoria 1-0 sobre El Salvador en el Estadio Cuscatlán. La Selecta, con tres unidades, se mantiene tercera, mientras que Guatemala, bajo el mando de Luis Fernando Tena, apenas suma dos puntos en tres jornadas y es última.
El 14 de octubre será clave
El martes 14 de octubre será clave: Panamá recibirá a Surinam en un duelo directo por el liderato. En paralelo, El Salvador y Guatemala se enfrentarán en un partido decisivo, con ambos equipos obligados a ganar. Los salvadoreños aún sueñan con meterse en la pelea, pero los chapines ya no tienen margen de error y dependen de un cierre casi perfecto ante Panamá (13 de noviembre) y Surinam (18).
En el Grupo C, Haití lidera con cinco puntos y diferencia de +3. Honduras, con la misma cantidad pero menor diferencia, marcha segundo, seguido por Costa Rica con tres, y Nicaragua con uno. El lunes 13 de octubre, los haitianos visitarán a los catrachos en un duelo de alto voltaje, mientras que Costa Rica recibirá a Nicaragua en San José con la obligación de sumar tres puntos.
Por ahora, Jamaica es el mejor segundo de la eliminatoria con seis unidades, seguida de Honduras (5, +2) y Panamá (5, +1). La pelea por el repechaje intercontinental —que ofrecerá dos cupos adicionales— promete ser cerrada.
El reloj corre y Centroamérica se juega su futuro mundialista. Si no hay reacción inmediata, el Caribe y Surinam podrían firmar el golpe histórico rumbo a 2026.