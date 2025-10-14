Comunicaciones tendría un partido amistoso ante México

La posibilidad de que Comunicaciones, club guatemalteco, enfrente a la Selección de México en enero de 2026 ha empezado a tomar fuerza. Según información revelada por David Medrano, periodista de TV Azteca y colaborador de Mediotiempo, México estaría planeando encuentros amistosos frente a equipos centroamericanos en ese mes. Entre los clubes considerados se encuentran Alianza de El Salvador, Comunicaciones de Guatemala y Olimpia de Honduras, lo que indica un enfoque claro del conjunto mexicano hacia rivales regionales.
De confirmarse el partido ante Comunicaciones, lo más probable es que se lleve a cabo en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala. Esto se debe a que el Estadio Doroteo Guamuch Flores sigue en proceso de renovación de su césped y la pista de tartán, trabajos que actualmente presentan retrasos. La visita de la Selección Mexicana a territorio guatemalteco formaría parte de la estrategia del técnico Javier "Vasco" Aguirre, quien ha solicitado encuentros de preparación en Centroamérica para evaluar a su plantilla de cara a competencias internacionales.
Comunicaciones tendría un fogueo internacional
Cabe recordar que México tiene experiencia reciente jugando contra clubes de fútbol y no únicamente selecciones nacionales. En enero de 2025, el combinado azteca disputó dos partidos de preparación en Sudamérica, enfrentando a Internacional de Porto Alegre y a River Plate. En esos encuentros, México se impuso 0-2 a los brasileños, mientras que el resultado ante los argentinos fue 2-0, mostrando un rendimiento sólido ante rivales de nivel internacional.
Aunque aún no existe un anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, la posibilidad de que Comunicaciones reciba a México representa una oportunidad única para los aficionados guatemaltecos de presenciar un partido de alto nivel. Además, serviría como un estímulo para el fútbol centroamericano, acercando a clubes locales a la élite del balompié de la región. Sin duda, el enfrentamiento, de concretarse, se convertiría en un evento histórico para el fútbol guatemalteco y centroamericano en general.