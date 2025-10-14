 Comunicaciones tendría un partido amistoso ante México
Deportes

Comunicaciones tendría un partido amistoso ante la Selección de México

A solicitud de "Vasco" Aguirre, México podría disputar en enero de 2026 partidos de preparación en Centroamérica, y Comunicaciones figura como una de las opciones.

Compartir:
Once titular de Comunicaciones FC - Comunicaciones FC
Once titular de Comunicaciones FC / FOTO: Comunicaciones FC

La posibilidad de que Comunicaciones, club guatemalteco, enfrente a la Selección de México en enero de 2026 ha empezado a tomar fuerza. Según información revelada por David Medrano, periodista de TV Azteca y colaborador de Mediotiempo, México estaría planeando encuentros amistosos frente a equipos centroamericanos en ese mes. Entre los clubes considerados se encuentran Alianza de El Salvador, Comunicaciones de Guatemala y Olimpia de Honduras, lo que indica un enfoque claro del conjunto mexicano hacia rivales regionales.

De confirmarse el partido ante Comunicaciones, lo más probable es que se lleve a cabo en el Estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala. Esto se debe a que el Estadio Doroteo Guamuch Flores sigue en proceso de renovación de su césped y la pista de tartán, trabajos que actualmente presentan retrasos. La visita de la Selección Mexicana a territorio guatemalteco formaría parte de la estrategia del técnico Javier "Vasco" Aguirre, quien ha solicitado encuentros de preparación en Centroamérica para evaluar a su plantilla de cara a competencias internacionales.

Comunicaciones tendría un fogueo internacional

Cabe recordar que México tiene experiencia reciente jugando contra clubes de fútbol y no únicamente selecciones nacionales. En enero de 2025, el combinado azteca disputó dos partidos de preparación en Sudamérica, enfrentando a Internacional de Porto Alegre y a River Plate. En esos encuentros, México se impuso 0-2 a los brasileños, mientras que el resultado ante los argentinos fue 2-0, mostrando un rendimiento sólido ante rivales de nivel internacional.

Aunque aún no existe un anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, la posibilidad de que Comunicaciones reciba a México representa una oportunidad única para los aficionados guatemaltecos de presenciar un partido de alto nivel. Además, serviría como un estímulo para el fútbol centroamericano, acercando a clubes locales a la élite del balompié de la región. Sin duda, el enfrentamiento, de concretarse, se convertiría en un evento histórico para el fútbol guatemalteco y centroamericano en general.

Foto embed
Once de Comunicaciones ante el Deportivo Mixco - Alex Meoño

En Portada

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciariot
Nacionales

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciario

12:41 PM, Oct 14
Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatoriast
Deportes

Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatorias

01:11 PM, Oct 14
Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidost
Nacionales

Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidos

01:41 PM, Oct 14
Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernación

11:18 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridad vialLluviasFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos