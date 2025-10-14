 El exárbitro David Coote se declara culpable
Deportes

Exárbitro David Coote se declara culpable de tomar "imagen indecente" a menor

David Coote, que fue árbitro de primer nivel, fue despedido tras hacerse viral un vídeo suyo insultando a Jürgen Klopp.

El exárbitro David Coote se declara culpable
El exárbitro David Coote se declara culpable / FOTO: EFE

David Coote, exárbitro de la Premier League, se ha declarado culpable de tomar una "imagen indecente" de un menor.

David Coote, que fue árbitro de primer nivel, fue despedido tras hacerse viral un vídeo suyo insultando a Jürgen Klopp, cuando este era técnico del Liverpool. Además, también se viralizó un vídeo suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa en 2024 en la que dirigió varios partidos.

El exátrbitro admitió haber tomado la imagen de un menor el 2 de enero de 2020 y el tribunal le ha concedido la libertad condicional hasta que tenga que volver a comparecer en la corte de Nottingham el próximo 11 de diciembre.

Coote también se vio envuelto el año pasado en un escándalo de amaños y tarjetas amarillas del que fue absuelto tras ser investigado por la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés).

Así vive hoy David Coote, el árbitro suspendido por la UEFA tras una fiesta de drogas

Suspendido por la UEFA por insultos, consumo de drogas y conducta indebida, David Coote perdió su carrera como árbitro. Hoy, con 42 años, trabaja como repartidor y busca rehacer su vida.

La vida de David Coote

David Coote comenzó su carrera como árbitro a los 16 años, motivado por su pasión por el futbol. Inició en ligas locales como la Notts Alliance League, la Northern Counties East Football League, la Northern Premier League y la Conference North. En 2007, fue promovido a la lista de árbitros asistentes de la Football League, debutando en un partido de League Two entre Stockport County y Hereford United.

En 2010, ascendió a la lista principal de árbitros de la Football League. Su progreso fue constante: en 2018, dirigió su primer partido en la Premier League, uniéndose al Select Group de élite, el grupo de árbitros más destacados de Inglaterra. Durante su tiempo en la Premier League, ofició más de 100 partidos, incluyendo roles como Video Assistant Referee (VAR) en encuentros clave, como el Merseyside Derby de octubre de 2023 entre Everton y Liverpool.

Entre sus logros más notables está haber arbitrado la final de la Carabao Cup en 2023, entre Manchester United y Newcastle United, en Wembley. También participó en competiciones europeas, actuando como VAR en la Euro 2024, incluyendo el partido de cuartos de final entre Francia y Portugal.

*Información EFE.

