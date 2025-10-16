 Endrick despierta interés de un equipo europeo de élite
Deportes

Endrick despierta interés de un equipo europeo de élite

Endrick vive un arranque complicado en el Real Madrid, y su futuro podría cambiar muy pronto.

Foto: EFE
endrick-seria-titular-con-real-madrid-la-liga-septiembre-2024 / FOTO:

El joven brasileño Endrick empieza a generar inquietud dentro del Real Madrid. Han pasado ya cinco meses desde su última aparición y, bajo las órdenes de Xabi Alonso, todavía no ha disputado ni un minuto oficial con el primer equipo.

La falta de oportunidades comienza a pesar, especialmente para un jugador que llegó al Bernabéu como una de las mayores promesas del fútbol mundial. Endrick aterrizó en el Real Madrid tras destacar en Palmeiras, con un cartel de estrella en formación. Sin embargo, su adaptación al futbol europeo se ha dado más lentamente de lo previsto.

Mientras otros jóvenes talentos como Gonzalo o Arda Güler comienzan a tener protagonismo en la plantilla, Endrick apenas figura en las convocatorias, permaneciendo la mayor parte del tiempo en la banca.

Olympique de Marsella se perfila

Según información de ESPN, el Olympique de Marsella se perfila como uno de los clubes más interesados en una cesión para enero. Tanto el entorno del jugador como la directiva del Real Madrid ven con buenos ojos una salida temporal que le permita acumular minutos y recuperar confianza, de cara al Mundial 2026, objetivo que el brasileño persigue con firmeza.

La relación entre ambos clubes es excelente, tras los contactos previos por Dani Ceballos, y podría facilitar la operación para que Endrick recale en la Ligue 1, una liga que suele ofrecer mayor espacio para que los jóvenes talentos se desarrollen sin la presión de un club como el Real Madrid.

La gran pregunta ahora es si vale la pena que Endrick siga esperando en el Bernabéu. Con tanto talento y competencia en la plantilla, los minutos de calidad son limitados. Una cesión no sería un retroceso, sino una oportunidad estratégica para que el brasileño se consolide y regrese más fuerte. La historia del Real Madrid ha mostrado que los jóvenes que buscan crecimiento fuera del club terminan regresando preparados para asumir un rol destacado.

Para Endrick, la clave será decidir si prioriza el prestigio de vestir la camiseta blanca o la necesidad de jugar y desarrollarse como uno de los futuros referentes del futbol mundial.

