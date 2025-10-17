 Medida inesperada de Chivas con Omar Bravo
Deportes

Medida inesperada de Chivas con Omar Bravo sorprende a aficionados

Video revela la decisión inesperada de Chivas sobre Omar Bravo tras ser procesado por abuso.

Compartir:
Fotografía de archivo del exjugador de Chivas Omar Bravo festejando una anotación en el estadio Omnilife de la Ciudad de Guadalajara (México), EFE/Ulises Ruiz Basurto
Fotografía de archivo del exjugador de Chivas Omar Bravo festejando una anotación en el estadio Omnilife de la Ciudad de Guadalajara (México) / FOTO: EFE/Ulises Ruiz Basurto

El Club Deportivo Guadalajara tomó una decisión contundente tras la vinculación a proceso de su exjugador, Omar Bravo, acusado del delito de abuso sexual infantil agravado. Chivas retiró la camiseta y la imagen del futbolista de su museo en el Estadio Akron, medida que fue evidenciada por los aficionados a través de videos difundidos en redes sociales.

En las grabaciones se aprecia que la vitrina donde se exhibía el jersey del máximo goleador de la institución deportiva fue modificada para colocar en su lugar la camiseta utilizada por las Chivas en el histórico encuentro ante el Barcelona de España. Además, las imágenes de Bravo fueron retiradas del recinto, como parte del proceso de distanciamiento institucional tras el escándalo judicial que enfrenta.

Omar Bravo se encuentra en prisión preventiva 

La decisión del club se produce luego de que un juez de Jalisco determinara seis meses de prisión preventiva oficiosa para el exfutbolista, mientras continúa la investigación complementaria del caso. De acuerdo con la denuncia presentada el pasado 30 de septiembre, el abuso habría iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 10 años, y se habría prolongado en el tiempo.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que Omar "N" fue detenido el 4 de octubre en un operativo realizado en el municipio de Zapopan y posteriormente trasladado al penal de Puente Grande, donde permanece bajo resguardo judicial.

El caso ha causado conmoción en el ámbito deportivo mexicano, especialmente entre la afición rojiblanca, que ha expresado su respaldo a la decisión del club de eliminar cualquier referencia al exjugador de su historia reciente. La Fiscalía de Jalisco reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En Portada

Diputados oficialistas accionan contra el Decreto 7-2025t
Nacionales

Diputados oficialistas accionan contra el Decreto 7-2025

07:46 AM, Oct 17
Guatemala asciende dos posiciones en el ranking FIFA de octubret
Deportes

Guatemala asciende dos posiciones en el ranking FIFA de octubre

07:22 AM, Oct 17
Pasajeros heridos tras ataque armado en autobús en Villa Nuevat
Nacionales

Pasajeros heridos tras ataque armado en autobús en Villa Nueva

07:11 AM, Oct 17
¿Por qué detuvieron a un motorista en medio del tránsito de la zona 9?t
Nacionales

¿Por qué detuvieron a un motorista en medio del tránsito de la zona 9?

08:12 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosLluviasSeguridadSeguridad vial#liganacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos