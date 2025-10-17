Medida inesperada de Chivas con Omar Bravo

El Club Deportivo Guadalajara tomó una decisión contundente tras la vinculación a proceso de su exjugador, Omar Bravo, acusado del delito de abuso sexual infantil agravado. Chivas retiró la camiseta y la imagen del futbolista de su museo en el Estadio Akron, medida que fue evidenciada por los aficionados a través de videos difundidos en redes sociales.
En las grabaciones se aprecia que la vitrina donde se exhibía el jersey del máximo goleador de la institución deportiva fue modificada para colocar en su lugar la camiseta utilizada por las Chivas en el histórico encuentro ante el Barcelona de España. Además, las imágenes de Bravo fueron retiradas del recinto, como parte del proceso de distanciamiento institucional tras el escándalo judicial que enfrenta.
Omar Bravo se encuentra en prisión preventiva
La decisión del club se produce luego de que un juez de Jalisco determinara seis meses de prisión preventiva oficiosa para el exfutbolista, mientras continúa la investigación complementaria del caso. De acuerdo con la denuncia presentada el pasado 30 de septiembre, el abuso habría iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 10 años, y se habría prolongado en el tiempo.
La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que Omar "N" fue detenido el 4 de octubre en un operativo realizado en el municipio de Zapopan y posteriormente trasladado al penal de Puente Grande, donde permanece bajo resguardo judicial.
El caso ha causado conmoción en el ámbito deportivo mexicano, especialmente entre la afición rojiblanca, que ha expresado su respaldo a la decisión del club de eliminar cualquier referencia al exjugador de su historia reciente. La Fiscalía de Jalisco reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.