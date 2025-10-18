 Resultado entre Barcelona y Girona por La Liga
Ronald Araujo salva al Barcelona ante Girona

En un cierre dramático, el equipo de Hansi Flick triunfa ante Girona y llegará al clásico del próximo domingo con opciones de liderato.

Ronald Araujo da triunfo al Barcelona frente al Girona
Ronald Araujo da triunfo al Barcelona frente al Girona / FOTO: Barcelona

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, colocó de inicio ante el Girona a Lamine Yamal y sorprendió con la alineación del joven Toni Fernández, mientras que la principal novedad del equipo de Míchel Sánchez fue la entrada de Joel Roca.

El once del Barça registró la vuelta de Lamine Yamal, una vez superados los problemas en el pubis, pero la gran sorpresa es la alineación de Toni Fernández, un recurso ante las siete bajas de peso que tienen los azulgranas.

Por parte del Girona, la principal novedad es la entrada en la once de Joel Roca, que ya ha regresado tras su reciente participación en el Mundial sub 20.

Emotivo primer tiempo

Barcelona y Girona empataban 1-1 al entretiempo, después de los tantos de Pedri González, que abrió el marcador en el minuto 12, y de Axel Witsel, que equilibró el partido en el 20 con una espectacular chilena.

Los de Míchel Sánchez tuvieron tres mano a mano ante la meta del ‘Barça’ (Vanat, Portu y Bryan Gil) que no aprovecharon, en un primer tiempo en el que merecieron mejor suerte.

Frenkie de Jong y Rashford, con un tiro de falta a la cruceta, también pudieron marcar para los locales en un primer tiempo jugado con mucho ritmo.

Victoria agónica culé 

El segundo tiempo tuvo a un Barcelona con más posesión del esférico, que hizo gozar de mejores oportunidades de gol.

Gol anulado al Barcelona al 62 a Pau Cubarsí, quien remató tras un rechace a la media vuelta, pero Gil Manzano señaló una falta previa de Eric García.

Al 71, Vitor Reis golpeó con un manotazo a Marcus Rashford en el ingreso del área grande y se pedía penalti, pero tras revisión del VAR, no se decretó penalti.

Rashford fue el hombre más insistente en la segunda parte para el Barcelona y tuvo varias jugadas de gol, pero la anotación no se le daba al delantero inglés.  

La recta final fue dramática para el Barcelona. Hansi Flick fue expulsado al 90, y al 90+2, el uruguayo Ronald Araujo anotó el 2-1 y le da el liderato parcial al cuadro culé hasta que juegue este domingo el Real Madrid.   

Al final, el Barcelona llega con opciones de buscar el liderato el otro domingo 26 de octubre a las 09:15 ante el Real Madrid en el clásico español. 

La Liga: Barcelona vs. Girona | EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona / EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona | EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona / EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona | EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona / EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona | EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona / EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona | EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona / EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona | EFE

La Liga: Barcelona vs. Girona / EFE

