Resultado Getafe vs. Real Madrid por La Liga

El Real Madrid se impuso al Getafe por 0-1 en el partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga, disputado en el Coliseum. Una expulsión de Nyom y la finalización de Mbappé desatascaron al Real Madrid en el Coliseum (0-1), donde sufrió para romper un entramado defensivo casi perfecto que terminó con un tanto del atacante francés en el último tramo suficiente para sostener al conjunto blanco en el liderato.
El Real Madrid vivió en el alambre, atascado por completo frente al equipo de Bordalás. Casi nunca encontró el camino, bien cerrado por los jugadores del cuadro azulón. Sólo un error podía acabar con la incertidumbre y lo cometió Nyom, cuando un minuto después de saltar al terreno de juego fue expulsado por dar un manotazo sin balón a Vinícius absolutamente innecesario. Mbappé, segundos después, en el minuto 80, marcó y todo se acabó.
Sustitución de Alaba
El austriaco David Alaba fue sustituido al descanso en el Coliseum por una sobrecarga muscular, en una medida preventiva de Xabi Alonso por las bajas que sufre en defensa.
Unas molestias musculares de Alaba en la primera parte, según informan a EFE fuentes del club blanco, provocaron que no saltase al césped del Coliseum en el segundo acto y dejase su sitio a Raúl Asencio en el primer cambio del partido del Real Madrid.
El defensa austriaco sufre una sobrecarga muscular y Xabi Alonso optó por no forzar. Sufre las bajas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, por lesión, y sigue sin poder contar con Ferland Mendy, recién recuperado de su dolencia y tras seis meses sin competir.
Se suman a protesta
Los jugadores del Real Madrid, como anunció su entrenador Xabi Alonso en la víspera, y los del Getafe, no compitieron los primeros 15 segundos del partido en el Coliseum, con un gesto con el que secundaron la protesta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami.
La denuncia de Xabi Alonso, que aseguró que "adultera la competición" un partido entre el Villarreal y el Barcelona lejos de La Cerámica, en Miami, fue secundada por los jugadores madridistas que se unieron a los del Getafe para quedarse parados en el arranque del partido en el Coliseum.
*Información EFE.