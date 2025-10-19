 Resultado Getafe vs. Real Madrid por La Liga
Deportes

Kylian Mbappé da triunfo al Real Madrid en su visita al Getafe

Los madridistas llegan como líderes al clásico español, pero solamente con dos puntos de ventaja.

Compartir:
Real Madrid gana en el Coliseum ante Getafe
Real Madrid gana en el Coliseum ante Getafe / FOTO: EFE

El Real Madrid se impuso al Getafe por 0-1 en el partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga, disputado en el Coliseum. Una expulsión de Nyom y la finalización de Mbappé desatascaron al Real Madrid en el Coliseum (0-1), donde sufrió para romper un entramado defensivo casi perfecto que terminó con un tanto del atacante francés en el último tramo suficiente para sostener al conjunto blanco en el liderato.

El Real Madrid vivió en el alambre, atascado por completo frente al equipo de Bordalás. Casi nunca encontró el camino, bien cerrado por los jugadores del cuadro azulón. Sólo un error podía acabar con la incertidumbre y lo cometió Nyom, cuando un minuto después de saltar al terreno de juego fue expulsado por dar un manotazo sin balón a Vinícius absolutamente innecesario. Mbappé, segundos después, en el minuto 80, marcó y todo se acabó.  

Sustitución de Alaba

El austriaco David Alaba fue sustituido al descanso en el Coliseum por una sobrecarga muscular, en una medida preventiva de Xabi Alonso por las bajas que sufre en defensa.

Unas molestias musculares de Alaba en la primera parte, según informan a EFE fuentes del club blanco, provocaron que no saltase al césped del Coliseum en el segundo acto y dejase su sitio a Raúl Asencio en el primer cambio del partido del Real Madrid.

El defensa austriaco sufre una sobrecarga muscular y Xabi Alonso optó por no forzar. Sufre las bajas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, por lesión, y sigue sin poder contar con Ferland Mendy, recién recuperado de su dolencia y tras seis meses sin competir.

Se suman a protesta

Los jugadores del Real Madrid, como anunció su entrenador Xabi Alonso en la víspera, y los del Getafe, no compitieron los primeros 15 segundos del partido en el Coliseum, con un gesto con el que secundaron la protesta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por la disputa del Villarreal-Barcelona en Miami.

La denuncia de Xabi Alonso, que aseguró que "adultera la competición" un partido entre el Villarreal y el Barcelona lejos de La Cerámica, en Miami, fue secundada por los jugadores madridistas que se unieron a los del Getafe para quedarse parados en el arranque del partido en el Coliseum.

La Liga: Getafe vs. Real Madrid | EFE

La Liga: Getafe vs. Real Madrid / EFE

La Liga: Getafe vs. Real Madrid | EFE

La Liga: Getafe vs. Real Madrid / EFE

La Liga: Getafe vs. Real Madrid | EFE

La Liga: Getafe vs. Real Madrid / EFE

La Liga: Getafe vs. Real Madrid | EFE

La Liga: Getafe vs. Real Madrid / EFE

*Información EFE.

En Portada

Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenirt
Nacionales

Insivumeh reporta tres temblores; Conred llama a prevenir

12:23 PM, Oct 19
Netanyahu ordena atacar objetivos terroristas en la Franja de Gazat
Internacionales

Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza

08:10 AM, Oct 19
Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Hondurast
Deportes

Banderazo multitudinario de la afición de Xelajú MC antes de viajar a Honduras

09:21 AM, Oct 19
De qué murió el bajista de Limp Bizkit: Estas son las enfermedades que teníat
Farándula

De qué murió el bajista de Limp Bizkit: Estas son las enfermedades que tenía

09:18 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vial#liganacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos