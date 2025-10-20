Voleibol de Guatemala en semifinales de Centroamericanos

En una intensa jornada de definiciones, se conoció a los semifinalistas del voleibol de los XII Juegos Centroamericanos 2025. Costa Rica, Guatemala, Belice y Nicaragua en mujeres; Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Belice en varones, buscarán conquistar las medallas.
En mujeres, la jornada comenzó con el cierre del grupo "A", en el que Nicaragua venció con superioridad a El Salvador por 3-1 (25-16, 19-25, 25-19 y 25-14); con este resultado, Nicaragua acompañará a Costa Rica en las semifinales.
Mientras que, en el grupo "B", Belice arrolló a Panamá 3-0 (25-23, 25-20 y 25-18); las beliceñas ganaron sus 3 partidos en la etapa de grupos, mientras que las "canaleras" no lograron ganar ningún encuentro.
En el cierre de los grupos, Guatemala sentenció su pase en busca de medallas, aunque sufrió para conseguirlo, ya que derrotó 3-2 a Honduras (25-22, 25-27, 22-25, 25-20 y 15-13), un encuentro en el que ambas escuadras lo dejaron todo, pero las anfitrionas podrán seguir en la lucha.
Las semifinales en la rama femenina se jugarán este lunes, arrancando con el partido de clasificación al 5/6 puesto a las 10:00 de la mañana entre Honduras y El Salvador; luego, en semifinales, a las 12:00 del mediodía, Costa Rica se medirá con Guatemala y cerrarán a las 14:00 horas Belice y Nicaragua.
En la rama masculina, las semifinales la jugarán así: Costa Rica ante Panamá y Nicaragua contra Belice.
Balonmano guatemalteco
Las selecciones de Nicaragua y Costa Rica destacaron este 19 de octubre en el balonmano de los XII Juegos Centroamericanos, con amplias victorias tanto en la rama femenina como en la masculina, durante los encuentros disputados en el Domo de la zona 13 en Guatemala.
En la categoría femenina, Nicaragua superó contundentemente a Panamá por 49-14, logrando su segundo triunfo del torneo tras una derrota inicial. En otro duelo del día, Costa Rica venció 28-11 a El Salvador, sumando también su segunda victoria.
En la tabla de posiciones del balonmano femenino, hay triple empate con 4 puntos entre Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. El Salvador y Panamá no suman puntos.
En hombres, Nicaragua volvió a brillar al imponerse 44-30 sobre Panamá, acumulando su segundo triunfo del certamen luego de sorprender previamente a Guatemala. Por su parte, Costa Rica doblegó 38-18 a Honduras, logrando su segunda victoria del torneo con Daniel Villegas como MVP. Guatemala descansó.
Con estos resultados, las selecciones de Nicaragua y Costa Rica se consolidan como protagonistas de la jornada, manteniéndose en la disputa por las posiciones de privilegio del balonmano centroamericano.
La tabla de posiciones coloca a Costa Rica y Nicaragua en la parte más alta con 4 puntos y Honduras con Guatemala en los dos últimos puestos con 2 puntos.
*Información JCA.