Natación y tiro deportivo dan varias medallas a Guatemala

El tercer día de actividades de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 en la piscina de Mazatenango, Suchitepéquez, estuvo llena de récords y talento.
El público mazateco disfrutó de siete finales que confirmaron el gran nivel competitivo de los atletas centroamericanos, con destacadas actuaciones de Érick Gordillo, quien cerró la jornada con dos récords centroamericanos.
El guatemalteco Érick Gordillo ratificó su dominio en la piscina al conquistar dos medallas de oro y registrar nuevos récords en los 100 metros dorso (56.95) y 400 metros combinados (4:23.99). Con técnica y potencia, el atleta local se consolida como una de las figuras más sobresalientes del certamen.
La guatemalteca Belén Morales también celebró una noche dorada al ganar los 100 metros libre con un tiempo de 56.98, rompiendo el récord de los Juegos y aportando un nuevo oro al país anfitrión.
El guatemalteco Carlos Escobar y la costarricense Samanta Alonso destacaron igualmente en la modalidad shortboard y bodyboard, respectivamente, manteniendo viva la disputa por las medallas en una competencia marcada por el alto nivel técnico y la emoción en cada ola.
Tiro deportivo
La puntería de las atletas guatemaltecas brilló este domingo en Mixco, donde la delegación nacional de tiro deportivo sumó dos medallas de oro y afianzó el liderato general de los Juegos Centroamericanos 2025.
En el polígono Víctor Manuel Castellanos, la jornada inició con la prueba de rifle individual a 50 metros, en la que Ingrid Vela conquistó el oro con un puntaje de 455.2, superando a su compatriota Tatiana Linares, quien obtuvo la plata con 447 puntos. El Salvador cerró el podio con Johanna Pineda, que sumó 429 unidades.
La emoción continuó en la final de pistola de aire a 10 metros, en la que la guatemalteca Delmi Cruz logró otra presea dorada con 230.7 puntos. Isabel Herrarte, también de Guatemala, se quedó con la plata (230.2), mientras que la hondureña Ashley Gallo fue tercera con 209.
Además, Guatemala dominó las pruebas por equipos: en la categoría masculina, Campos, Castillo y Albino Jiménez se quedaron con el primer lugar; y en la femenina, Kimberly Linares, Delmi Cruz e Isabel Herrarte subieron a lo más alto del podio. Con estos resultados, Guatemala suma ya 45 medallas de oro y un total de 110 preseas, consolidando su liderazgo en la justa regional.
En la rama masculina, Nicaragua cortó la racha, cuando se alzó con el oro en pistola de aire a 10 metros gracias a Rafael Lacayo (237.5), seguido por los guatemaltecos Rodrigo Campos (233.3) y Pablo Castillo (212.7).
*Información JCA.