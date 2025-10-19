 Guatemala: 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025
Guatemala alcanza sus primeras 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025

Conozca qué atletas se han bañado de oro durante estas justas deportivas, que tendrán mañana su ceremonia de inauguración.

Uno de los atletas destacados en estos primeros días de competencia es Jaycko Bourdet
Uno de los atletas destacados en estos primeros días de competencia es Jaycko Bourdet / FOTO: Alex Meoño

En el tercer día de iniciadas las competencias de la edición XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, el país anfitrión logró sus primeros 100 metales, y desde que comenzaron estas justas deportivas encabeza el medallero general del primer paso que lleva a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La edición 2025 de los Juegos Centroamericanos tiene como fecha oficial, del sábado 18 al jueves 30 de octubre, pero las competencias arrancaron el viernes 17 del presente mes, repartiendo una gran cantidad de medallas, de las cuales, Guatemala acumuló la mayoría.

El viernes 17 de octubre, Guatemala ganó 35 medallas, de las cuales, 18 fueron de oro, 14 de plata y 3 de bronce. Para el sábado 18 de octubre, día en el cual se encendió el Fuego Sagrado Centroamericano, se realizó un desfile y se izaron las banderas de los siete países participantes, la delegación nacional sumo otras 45 preseas: 14 oros, 17 platas y 14 bronces.

Tras dos días de competencia, los números para el país eran muy positivos ya que se sumaban 80 metales, divididos así: 32 oros, 31 platas y 17 bronces.      

Jornada de emociones y de medallas en la gimnasia artística

Los guatemaltecos disfrutaron de un espectáculo de primer nivel esta tarde/noche.

Guatemala alcanza las 100 medallas

Este domingo 19 de octubre, la delegación guatemalteca siguió sumando metales para demostrar de que estos Juegos Centroamericanos 2025 se quedarán en el país, así como ocurrió en Managua 2017.

Guatemala llegó al metal 100, gracias a la gran actuación que tuvo este día el equipo de bádminton.  

A las 17:00 horas de este domingo 19 de octubre, Guatemala suma 108 medallas y están divididas así: 44 de oro, 37 de plata y 27 de bronce.

Medallas de oro de Guatemala 

No.  Disciplina Prueba Atleta
1 Judo 100 kilogramos  William Pérez
2 Judo 48 kilogramos  Jacqueline Solís
3 Judo 63 kilogramos Keyla Navas
4 Judo 78 kilogramos Keilly Esteban 
5 Judo 90 kilogramos Oscar Buezo 
6 Judo Más de 100 kilogramos Armando Pineda
7 Natación 200 metros mariposa  Érick Gordillo 
8 Natación 50 metros dorso  Lucero Mejía 
9 Natación Relevo 4X100 metros libre Selección Nacional 
10 Natación Relevo 4X200 metros libre Selección Nacional 
11 Tiro deportivo Pistola deportiva individual  Delmi Cruz Monzón 
12 Tiro deportivo  Rifle de aire por equipos  Polymaría Velásquez, Ingrid María de los Ángeles Vela y Gloria Rivas
13 Tiro deportivo Rifle de aire individual  Allan Márquez 
14 Tiro deportivo  Rifle de aire individual  Ingrid María de los Ángeles Vela 
15 Gimnasia artística  Equipos María Tobar, Krystal Cancax, Brithany Herrera y Mishel Echeverría 
16 Gimnasia artística  General individual  Jaycko Bourdet
17 Gimnasia artística  General individual  Mishel Echeverría 
18 Esgrima Florete individual  Alisson Vargas 
19 Gimnasia artística  Arzones  Jaycko Bourdet
20 Gimnasia artística  Piso  Jaycko Bourdet
21 Gimnasia artística  Salto  Jaycko Bourdet
22 Gimnasia artística  Salto Mishel Echeverría 
23 Gimnasia artística  Barra fija  Gabriel Paniagua 
24 Gimnasia artística  Barra asimétricas  Brithany Herrera
25 Natación 200 metros combinados Érick Gordillo 
26 Natación 100 metros dorso  Melissa Diego 
27 Natación 200 metros libre María Belén Morales 
28 Atletismo  100 metros  Mariandrée Chacón
29 Atletismo  5,000 metros  Viviana Aroche 
30 Atletismo  Salto triple  Danisha Chimilio 
31 Tiro deportivo Pistola tiro rápido individual  José Campos
32 Tiro deportivo Rifle de aire, equipos mixto  Polymaría Velásquez, Douglas Oliva 
33 Tito deportivo  Pistola de aire individual  Delmi Cruz 
34 Tito deportivo  Rifle 3 posiciones individual  Ingrid María de los Ángeles Vela 
35 Atletismo 1,000 metros  Alberto González 
36 Atletismo 110 metros vallas Wienstan Mena
37 Atletismo  200 metros  Mariandrée Chacón
38 Bádminton  Dobles Nikté Sotomayor y Diana Corleto
39 Bádminton  Dobles
40 Bádminton  Dobles mixtos  Christopher Martínez y Diana Corleto 
41 Bádminton  Individual  Nikté Sotomayor 
42 Bádminton  Individual  Kevin Cordón 
43 Ciclismo  ruta  Sergio Chumil 
44

Medallas de los JJ. CC. Guatemala 2025

De acuerdo con los diseñadores, las medallas fueron elaboradas con un concepto que busca transmitir unidad y pertenencia. En el frente, destaca el logo oficial de los Juegos, incrustado con precisión y elegancia, representando la energía, la pasión y el movimiento de los atletas.

En la parte posterior, luce un grabado del mapa de Centroamérica junto a los aros olímpicos, recordando que, más allá de las fronteras, todos comparten el mismo sueño: alcanzar la gloria.

Guatemala enciende el Fuego Sagrado Centroamericano

Asimismo, este sábado se llevó a cabo un desfile y se izaron las banderas. La ceremonia de inauguración será este lunes 20 de octubre en Cayalá.

Guatemala alcanza sus primeras 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025
