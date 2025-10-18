 Guatemala enciende el Fuego Sagrado Centroamericano
Guatemala enciende el Fuego Sagrado Centroamericano

Asimismo, este sábado se llevó a cabo un desfile y se izaron las banderas. La ceremonia de inauguración será este lunes 20 de octubre en Cayalá.

Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) con el Fuego Sagrado Centroamericano
Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) con el Fuego Sagrado Centroamericano / FOTO: @guatemala2025

Este sábado 18 de octubre se llevó a cabo el encendido del Fuego Sagrado Centroamericano, desfile e izamiento de banderas, que significó una tarde llena de alegría y celebración por el inicio de los XII Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025.

La Plaza Obelisco fue el punto de encuentro. Ahí se encendió le fuego sagrado a partir de las 15:00 horas, en presencia de las autoridades de la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca), quienes expresaron la ilusión por las justas, así como el compromiso en mantener el espíritu deportivo durante la cita.

Encendida, la llama recorrió la Avenida Reforma hasta la Plaza del Espíritu Ganador, ubicada en zona 5 de la capital.

Fue acompañada por participantes de distintas disciplinas y de los siete países que se están midiendo en competencia: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Desfile e izada de banderas

El desfile fue amenizado por bandas escolares que destilaron energía en cada paso, así como de espectadores que se sumaban al recorrido mientras disfrutaban de las presentaciones.

Balami, la mascota oficial de los Juegos, acompañó al grupo y disfrutó cada segundo.

Al llegar al monumento, y bajo la mirada expectante de quienes asistieron, fueron izadas las siete banderas de la región, como muestra de la unión, respeto, honor y pasión por los deportes que nos convocan y nos unen en esta primera parada del Ciclo Olímpico para Centroamérica. 

La inauguración de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 se realizará este lunes 20 de octubre, Día de la Revolución, en Ciudad Cayalá, zona 16 de la capital. 

Es la primera vez en la historia de estas justas deportivas que la inauguración se hace dos días después del inicio oficial de los Juegos (del 18 al 30 de octubre). Actualmente, Guatemala ya superó las 50 medallas.  

Jornada de emociones y de medallas en la gimnasia artística

Los guatemaltecos disfrutaron de un espectáculo de primer nivel esta tarde/noche.

*Información Guatemala 2025.

