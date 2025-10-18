 Gimnasia artística de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
Deportes

Jornada de emociones y de medallas en la gimnasia artística

Los guatemaltecos disfrutaron de un espectáculo de primer nivel esta tarde/noche.

La gimnasia artística tuvo una jornada importante en Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
La gimnasia artística tuvo una jornada importante en Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 / FOTO: Alex Meoño

La tarde y noche de este sábado 18 de octubre, la instalación de la Federación Nacional de Gimnasia, ubicada en zona 5 capitalina, lució sus mejores galas para recibir las finales de salto al potro, barras paralelas, barra, piso y viga de equilibrio de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Uno de los gimnastas más laureado fue el guatemalteco Jaycko Bourdet, un joven talento que empieza a hacer su propio nombre no solo en las competencias nacionales, sino ahora a nivel centroamericano. 

La jornada de esta tarde también dejó la plata para el atleta olímpico Jorge Vega en salto al potro, donde Bourdet logró el oro.

En estas finales de la tarde y noche, Guatemala fue oro y plata en salto al potro con Jaycko Bourdet y Jorge Vega, respectivamente; bronce en barras paralelas con Mario Roberto Taperio, en la barra de equilibrio también ocupó el 1-2 en el podio con el oro de Gabriel Paniagua y la plata de Bourdet.

Las muejres también protagonizaron sendas finales hoy, con manos libres y previamente la vifa de equilibrio. Guatemala fue bronce con Krystal Cancax en manos libre y en viga de equilibrio logró plata y bronce con Brithany Herrera y Mishel Echeverría, respectivamente. 

Podio del salto al potro

  • Oro: Jaycko Bourdet (GUA) con 13.817 puntos
  • Plata: Jorge Vega (GUA) con 13.401 puntos
  • Bronce: Andrés Girón (CRC) con puntos 12.550

Podio de barras paralelas

  • Oro: Ariel Villalobos (CRC) con 12.467 puntos
  • Plata: Richard Atencio (PAN) con 12.000 puntos
  • Bronce: Mario Roberto Taperio (GUA) con 11.500 puntos

Podio barra de equilibrio

  • Oro: Grabiel Paniagua (GUA) con 12.100 puntos
  • Plata: Jaycko Bourdet (GUA) con 12.034 puntos
  • Bronce: Andrés Valverde (CRC) con 11.100 puntos

Podio de piso o manos libres

  • Oro: Danais de León (PAN)
  • Plata: Tatiana Tapia (PAN)
  • Bronce: Krystal Cancax (GUA)

Podio de la viga de equilibrio

  • Oro: Danais de León (PAN)
  • Plata: Brithany Herrera (GUA)
  • Bronce: Mishel Echeverría (GUA).
Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

gimnasia-artistica-juegos-centroamericanos-guatemala-2025(10) / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

gimnasia-artistica-juegos-centroamericanos-guatemala-2025(1) /

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

Juegos Centroamericanos 2025: Jornada de gimnasia artística / Alex Meoño

