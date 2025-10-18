 Cristiano Ronaldo alcanza los 949 goles
Deportes

Cristiano Ronaldo alcanza los 949 goles y se acerca a la marca de los mil

CR7 falló un penal, pero al minuto se sacó la espina con un golazo.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 949., Redes sociales
Cristiano Ronaldo anotó su gol 949. / FOTO: Redes sociales

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo historia en el fútbol mundial. El delantero portugués volvió a brillar con el Al-Nassr en la liga de Arabia Saudita, al anotar y asistir en la victoria 5-1 ante el Al Fateh, resultado que le permitió alcanzar los 949 goles como profesional y 259 asistencias en 1,292 partidos oficiales.

Con este nuevo tanto, el astro de 40 años suma ya 105 goles con la camiseta del Al-Nassr, consolidándose como figura indiscutible del equipo árabe. Además, el atacante portugués sigue ampliando su distancia como el máximo goleador de todos los tiempos, con una cifra que lo deja a solo 51 goles de alcanzar los 1,000, un registro que parecía inalcanzable en la historia del futbol.

El desglose de sus goles muestra la magnitud de su carrera: 5 con el Sporting de Lisboa, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus, 105 con el Al-Nassr y 143 con la Selección de Portugal, donde también ostenta el récord como el mayor anotador en la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.

El 2026 se perfila como un año crucial para Cristiano Ronaldo 

El 2026 se perfila como un año crucial para Cristiano Ronaldo, quien mantiene un ritmo goleador envidiable pese a su edad. Con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a la vista, el portugués podría convertirse, junto a Lionel Messi y Guillermo Ochoa, en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

A sus cuatro décadas, Cristiano sigue demostrando una ambición inquebrantable. Su disciplina, longevidad y efectividad lo mantienen en la élite, y cada gol lo acerca más al legendario objetivo de los mil tantos, un hito reservado solo para las verdaderas leyendas del futbol.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalSeguridadSeguridad vialFutbol GuatemaltecoLluviasEE.UU.
