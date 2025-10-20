 Piso 21 en la Inauguración de Juegos Centroamericanos 2025
Farándula

Piso 21 se presentará en la inauguración de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

La reconocida banda colombiana Piso 21 será la encargada de poner ritmo a la inauguración que se celebrará este lunes 20 de octubre.

Piso 21, Redes sociales
Piso 21 / FOTO: Redes sociales

La capital guatemalteca se prepara para un espectáculo sin precedentes: este lunes 20 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, y el conocido grupo colombiano de pop-urbano Piso 21 será la banda encargada de musicalizar el acto.

El evento arrancará a las 16:00 horas en el moderno complejo de Ciudad Cayalá, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

Este festival deportivo regional, que reúne delegaciones de siete países —Guatemala (anfitrión), Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá— se celebrará del 18 al 30 de octubre, con competencias en decenas de disciplinas distribuidas en 24 sedes dentro de Guatemala y varias subsedes en otros departamentos.

La decisión de ubicar la ceremonia de apertura en Ciudad Cayalá responde a la búsqueda de un espacio urbano de gran capacidad, ya que el estadio tradicional —Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores— se encuentra en remodelación.

¿Quién es Piso 21?

Piso 21 es un grupo originario de Medellín, Colombia, fundado en 2007, cuyo nombre hace referencia al piso 21 de un edificio donde los integrantes comenzaban a reunirse para componer. Su estilo fusiona pop latino, reguetón y música urbana.

Entre sus mayores éxitos se encuentran Me Llamas (remix con Maluma), Déjala Que Vuelva (junto a Manuel Turizo) y Te Vi (con Micro TDH).

Han colaborado con grandes figuras del género urbano y se han consolidado como uno de los grupos latinos de mayor proyección en los últimos años.

La presencia de Piso 21 en la inauguración no solo aporta el componente de espectáculo musical, sino que también simboliza la magna apuesta de Guatemala por presentar al mundo una edición de los Juegos con estilo propio, combinando deporte, cultura y entretenimiento.

Para los guatemaltecos, la entrada a los eventos deportivos será libre hasta completar aforo, lo que busca generar un ambiente de fiesta popular en torno a la competencia regional.

La organización de los Juegos ha anunciado que la inauguración será transmitida por las redes oficiales del evento, lo que permitirá a quienes no pueden asistir al lugar disfrutar desde la distancia.

Con el escenario listo, la música de Piso 21 y la emoción deportiva al máximo, los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 promete arrancar con un show memorable que marque el inicio de una fiesta del deporte para toda la región.

