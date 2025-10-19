Juegos Centroamericanos 2025: Guatemala suma siete récords

Este domingo 19 de octubre se realizará el tercer día de competencias de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, y tras los primeros dos días de actividad, la delegación nacional se acerca a las primeras 100 medallas, pero también suma siete récords centroamericanos, donde la natación ha sido pieza fundamental para este logro al obtener cuatro en dicha disciplina deportiva.
Érick Gordillo con dos récords, Lucero Mejía, Melissa Diego y el equipo de relevo 4X200 metros libre, que tiene como integrante a Gordillo, son los que han dado a Guatemala cinco nuevas marcas a nivel centroamericano. Las otras dos han corrido a través del atletismo con Viviana Aroche y Mariandrée Chacón.
Récords de Guatemala tras dos días de competencias
- Natación: Érick Gordillo en 200 metros mariposa: 1:59:64 minutos
- Natación: Lucero Mejía en 50 metros dorso: 29:33 segundos
- Natación: Relevo 4X200 metros libre (José Barrios, Óscar García, Roberto Gossman y Érick Gordillo): 7:43:62 minutos
- Atletismo: Viviana Aroche en 5,000 metros: 16:50:49 minutos
- Atletismo: Mariandrée Chacón en 100 metros: 11:66 segundos
- Natación: Érick Gordillo en 200 metros combinados: 2:02:61 minutos
- Natación: Melissa Diego en 100 metros dorso: 1:02:65 minutos
Érick Gordillo suma tres récords centroamericanos en apenas dos días de competencia: Dos personales y uno en equipo.
Día dos de natación para Guatemala
En el cierre de la segunda jornada de natación, Panamá y Guatemala destacaron en las siete finales disputadas en el Centro Deportivo de Suchitepéquez. La delegación canalera consiguió dos medallas de oro y dos de plata, por su parte, Guatemala sumó tres oros, dos platas y tres bronces, con actuaciones destacadas de Melissa Diego Érick Gordillo, ambos con récords centroamericanos.
- Oros: Belén Morales en 200 metros libres, Melissa Diego en 100 metros dorso y Érick Gordillo en 200 metros combinados
- Platas: Lucero Mejía en 100 metros dorso, José Barrios en 1,500 metros libre
- Bronces: Miguel Turcios en 100 metros pecho libre, Yanci Vanegas en 1,500 metros libre y Guatemala en hombres relevo 4x100 metros libre.