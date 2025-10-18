Bádminton guatemalteco disputará cinco finales

Con destacadas actuaciones de los experimentados Kevin Cordón y Nikté Sotomayor, Guatemala aseguró su presencia en cinco finales del bádminton de los XII Juegos Centroamericanos, que se disputarán este domingo 19 de octubre.
Las competencias se desarrollan en el Coliseo Deportivo, en la zona 5 capitalina, donde los atletas nacionales han contado con el alentó de la afición guatemalteca, que vibró con el alto nivel mostrado por los jugadores de la región.
La jornada matutina de este sábado estuvo cargada de intensidad y emoción. En la categoría individual masculina, Kevin Cordón se clasificó a la final tras vencer al salvadoreño Javier Alas con parciales de 21-15 y 21-6. El zacapaneco disputará el título ante Uriel Canjura, también de El Salvador, quien superó en un cerrado encuentro al guatemalteco Yeison del Cid (12-21 y 17-21).
En el individual femenino, Guatemala aseguró la medalla de oro luego de que Nikté Sotomayor y Adriana Barrios avanzaran a la final. Sotomayor derrotó a Kelly Yau, de Costa Rica, por 21-5 y 21-2, mientras que Barrios venció a Daniela Hernández, de El Salvador, con parciales de 21-12 y 21-14.
Los duelos dobles
Uno de los duelos más emocionantes de la jornada fue el de dobles femeninos, donde las guatemaltecas Adriana Barrios y Eneida Santizo cayeron ante las salvadoreñas Gabriela Barrios y Margareth Revolorio en un intenso partido a tres sets. Las cuscatlecas ganaron el primero 18-21, las guatemaltecas empataron 21-14, pero el último set fue para las salvadoreñas 19-21, quienes avanzaron a la final.
Ellas se medirán ante la dupla nacional conformada por Diana Corleto y Nikté Sotomayor, que venció a Fátima Centeno y Daniela Hernández, de El Salvador, con marcador de 21-8 y 21-16.
La jornada cerró con la categoría de dobles mixtos, donde Christopher Martínez y Diana Corleto lograron el pase a la final tras superar a Ethan Jiménez y Alison Jiménez, de Costa Rica, por 21-3 y 21-8. En la otra llave, la pareja guatemalteca integrada por Yeison del Cid y Eneida Santizo cayó ante los salvadoreños Javier Alas y Daniela Hernández (21-16, 15-21 y 16-21).
Las finales del bádminton se disputarán este domingo 19 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Coliseo Deportivo, zona 5.
La entrada es gratuita, por lo que el público está invitado a asistir y apoyar a los atletas nacionales en busca del oro centroamericano.