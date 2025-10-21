 El duro giro en la vida de Cendrim Kameraj
De jugar con Cristiano Ronaldo a trabajar en la albañilería

Hoy, lejos del fútbol, trabaja en la construcción quien un día compartió cancha con Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo festeja uno de los goles en la victoria de la Juventus contra Cagliari., Juventus FC
Cristiano Ronaldo festeja uno de los goles en la victoria de la Juventus contra Cagliari. / FOTO: Juventus FC

El futbol puede ser tan brillante como impredecible. Cendrim Kameraj, lateral derecho suizo que alguna vez fue considerado una de las grandes promesas de su país, se retiró en el verano de 2024, con solo 25 años, tras una serie de lesiones que truncaron su carrera. Tres roturas de ligamentos pusieron fin a su sueño de ser futbolista profesional. Hoy, lejos de los estadios, trabaja en una empresa de construcción.

Quizás podría haber sido más paciente o haber escuchado mejor a mi cuerpo, pero no me culpo. El arrepentimiento no cambia el pasado", confesó en una entrevista con el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

Kameraj vivió momentos que muchos solo imaginan. En 2018, a los 19 años, pasó del Luzern suizo a las categorías inferiores de la Juventus de Turín, donde compartió entrenamientos con Cristiano Ronaldo. Aquella experiencia, asegura, lo marcó para siempre.

Fue surrealista, algo especial. Su energía te impulsaba a dar más. Lo que más me impresionó fue su mentalidad: nunca se detenía y siempre se exigía más", recordó.

Palabras de Cristiano Ronaldo a Kameraj

El joven defensor también relató una frase que Cristiano le dijo y que lo acompañó desde entonces: "El talento no sirve de nada sin constancia y trabajo duro." Para Kameraj, ver de cerca el nivel de compromiso del portugués fue una lección sobre lo que significa ser un verdadero profesional.

Tras su paso por Italia, regresó a Suiza y luego jugó en Kosovo, país con el que comparte nacionalidad por sus raíces familiares. Representó a ambos países en categorías juveniles, pero las lesiones acabaron con sus aspiraciones.

De las canchas de la Juventus a la vida obrera, la historia de Cendrim Kameraj refleja el otro lado del fútbol: el de los sueños que se apagan antes de tiempo, pero también el de la resiliencia para empezar de nuevo.

