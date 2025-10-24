Raphinha descartado para el Clásico ante el Real Madrid

El Barcelona recibe una mala noticia a solo dos días del Clásico: Raphinha no podrá estar presente en el partido ante el Real Madrid. Este viernes, tanto el brasileño como Jules Koundé se ausentaron del entrenamiento, aunque las preocupaciones en el club son muy distintas en cada caso. Mientras que Koundé sufrió únicamente un golpe y se espera que pueda entrenar con normalidad este sábado, la situación de Raphinha es mucho más seria.
El extremo brasileño terminó la sesión del viernes con malas sensaciones y, según informan medios especializados, se marchó de la Ciutat Esportiva antes de concluir el entrenamiento con un rostro preocupado. Tras una evaluación interna, el Barça ha decidido descartar totalmente a Raphinha para el Clásico. Aunque no iba a ser titular debido a su reciente regreso tras un mes de baja, su ausencia supone un duro golpe para Hansi Flick, quien contaba con él como opción para cambiar el rumbo del partido en la segunda mitad.
Raphinha lleva un mes fuera de las canchas
La preocupación del club se intensifica por el riesgo de que se trate de una recaída en el bíceps femoral de la pierna derecha. En caso de confirmarse esta lesión, el brasileño podría estar alejado de los terrenos de juego durante al menos un mes, lo que le haría perder otros cuatro compromisos importantes: ante Elche, Brujas, Celta y Real Madrid. Esto significaría que Raphinha no volvería a estar disponible hasta el partido frente al Athletic, programado para el 22 de noviembre, complicando aún más la planificación de Flick.
Por si fuera poco, Hansi Flick tampoco podrá dirigir desde el banquillo durante el Clásico, tras ser expulsado en el partido ante Girona. Aunque el club presentó un recurso para levantar la sanción, este fue rechazado, lo que obliga al técnico a ver el partido desde fuera y planificar los cambios y estrategias de manera indirecta. Sin duda, el Barcelona afronta un Clásico con ausencias sensibles que podrían marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu.