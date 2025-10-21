La Liga cancela el Villarreal-Barcelona en Miami

La Liga ha anunciado este martes que ha decidido cancelar el partido de la decimoséptima jornada de Primera División que tenía previsto que se jugase en diciembre en Miami (Estados Unidos) entre el Villarreal y el Barcelona "debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".
En un comunicado, LaLiga informa de que, "tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLIGA en Miami, ésta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".
La Liga agrega que "lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante".
Lamenta la oportunidad perdida
El Barcelona ha emitido este martes un comunicado en el afirma que "respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos enfrentaría con el Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del La Liga".
Destaca que lo respeta y acata "del mismo modo que acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día".
Al mismo tiempo, el club azulgrana afirma que "lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición a un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todo el mundo".
El club "agradece el apoyo y el afecto incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en los Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial al país".
El Villarreal, indignado con La Liga
El Villarreal está indignado por cómo ha gestionado La Liga el partido que había anunciado que el equipo 'groguet' jugaría ante el Barcelona en Miami (Estados Unidos) y porque anunciara la cancelación del proyecto de manera unilateral y durante su encuentro de la Liga de Campeones, lo que considera una falta de respeto.
Fuentes del club castellonense transmitieron su "absoluta indignación" con La Liga por todo lo que ha rodeado al partido que iba a disputarse en diciembre en Miami y pusieron énfasis en lo que entienden que ha sido falta de previsión y mala organización por parte de la patronal de los clubes.
Pero, además, esas mismas fuentes incidieron en que consideran una falta de respeto anunciar la cancelación de manera unilateral, sin contar al menos con el Villarreal y mientras el equipo de Marcelino García Toral jugaba contra el City en la Liga de Campeones.
