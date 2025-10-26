Guatemala domina la media maratón en los Centroamericanos

Guatemala volvió a demostrar su hegemonía en el atletismo regional al conquistar todas las medallas posibles en la prueba de media maratón de los Juegos Centroamericanos 2025. Cuatro atletas nacionales participaron en la exigente competencia y los cuatro lograron subir al podio, confirmando el poderío del país en las pruebas de fondo.
En la rama masculina, el destacado corredor Mario Pacay se adjudicó la medalla de oro tras una actuación sólida de principio a fin, mientras que su compatriota Alberto González Mindez se quedó con la plata, completando un doblete memorable para el atletismo guatemalteco. En la categoría femenina, la historia fue similar: Heydi Villegas dominó la carrera con autoridad para colgarse la presea dorada, seguida de Sandra Raxón, quien cruzó la meta en segundo lugar y se llevó la plata.
Dominio total de Guatemala
La competencia se desarrolló por las calles del departamento de Alta Verapaz, en un recorrido exigente que puso a prueba la resistencia de los nueve atletas participantes: seis hombres y tres mujeres. Guatemala fue el país con mayor representación, aportando cuatro competidores, mientras que naciones como Nicaragua y Belice no presentaron atletas en la prueba, lo que también reflejó el contraste en el desarrollo del atletismo regional.
Con estos resultados, Guatemala continúa sumando preseas en su camino hacia un cierre histórico en los Juegos Centroamericanos 2025. El país busca alcanzar las 300 medallas y ya es el único que ha superado la barrera de los 100 oros, consolidando un dominio absoluto en el medallero general. La actuación en la media maratón no solo refuerza la superioridad guatemalteca en el atletismo, sino que también confirma el excelente momento deportivo que atraviesa el país en el ámbito centroamericano.