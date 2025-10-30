El Elche acumula 50 años sin puntuar en campo del Barcelona

El Elche, que este domingo visita al Barcelona, nunca ha logrado ganar al conjunto catalán en su estadio, en el que acumula además cincuenta años sin puntuar en Primera División.
Los precedentes entre ambos equipos en territorio catalán son muy favorables al equipo local, que ha sumado diecisiete victorias, mientras que los otros siete encuentros finalizaron con empate.
Entre finales de los años 60 del pasado siglo y principios de los años 70, el Elche, que vivía su 'edad dorada', llegó a enlazar tres visitas consecutivas al Camp Nou sin perder.
La última ocasión en la que el Elche logró puntuar fue en el curso 1974-75 (0-0). Desde entonces, el conjunto ilicitano acumula diez partidos consecutivos perdidos.
Última visita
En la última visita, el Barcelona venció con comodidad al Elche (3-0) en un encuentro correspondiente al campeonato 2022-23 disputado el 17 de septiembre.
La temprana expulsión de Gonzalo Verdú en el minuto 14 allanó el camino al conjunto de Xavi Hernández, que tras este triunfo se aupó al liderato de un torneo que acabó ganando.
Francisco, técnico del Elche, alineó a Edgar Badia; Palacios, John Chetauya, Gonzalo Verdú, Bigas (Diego González), Clerc; Raúl Guti (Nico), Gumbau, Tete Morente (Ponce), Fidel (Domingos Quina); y Boyé (Josan).
El Barcelona formó con Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric Garcia (Bellerín), Balde; Kessié (Gavi), Frenkie de Jong, Pedri; Dembélé (Raphinha), Lewandowski (Ferran Torres) y Memphis (Ansu Fati).
Robert Lewandowski y Memphis Depay adelantaron al Barcelona en la primera parte y el polaco, de nuevo, sentenció en los primeros minutos del segundo acto.
Regreso de Peña Iñaki
l portero del Elche Iñaki Peña agradeció al Barcelona, club en el que se formó y que este verano le cedió al equipo ilicitano, que no haya impedido con una 'cláusula del miedo' que dispute el partido de este domingo y admitió que será raro jugar como visitante contra su exequipo
."Vuelvo a un sitio en el que he estado desde los 12 años y en el que he sido feliz. Me he criado allí y he competido en uno de los mejores clubes del mundo. Será especial verme con otro escudo", reconoció en rueda de prensa Peña, quien se mostró ilusionado por reencontrarse con sus antiguos compañeros, el cuerpo técnico y el personal del club catalán.
El meta aseguró que "para nada" guarda rencor al Barcelona por su salida en calidad de cedido al inicio de esta temporada y reiteró que está "comprometido al cien por cien" con el Elche.
