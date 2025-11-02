 Inter Miami se complica la vida en los playoffs de la MLS
Deportes

Nashville vence al Inter Miami y fuerza el tercer juego de la serie de playoffs

El Inter Miami no pudo sostener su ventaja en la serie y perdió 2-1 frente a Nashville; un gol de Messi al final no alcanzó y todo se definirá el próximo fin de semana en Miami.

Inter Miami se complica la vida en los playoffs de la MLS / FOTO: Inter Miami CF

El Inter Miami sufrió una dura derrota este sábado ante el Nashville SC por 2-1, en un partido lleno de intensidad que dejó la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ de la MLS empatada 1-1. A pesar de un golazo de Lionel Messi en el minuto 90, el conjunto dirigido por Javier Mascherano no pudo evitar la caída en el GEODIS Park, lo que obliga a definir la eliminatoria en un tercer y decisivo encuentro el próximo fin de semana en Miami.

El conjunto local aprovechó su fortaleza en casa para adelantarse en la primera mitad gracias a Sam Surridge, quien transformó con seguridad un penalti, y a Josh Bauer, que amplió la ventaja tras aprovechar un rebote en el área. Con el marcador en contra, el Inter Miami buscó reaccionar, pero se encontró con una defensa férrea y con la fortuna en su contra, luego de que Luis Suárez estrellara un disparo en el poste antes del descanso.

Inter Miami, contra la pared

Lionel Messi, fiel a su estilo, apareció sobre el final del encuentro para mantener viva la esperanza del equipo de Florida. El astro argentino marcó un golazo con su pierna zurda al primer poste, sumando así su tercer tanto en estos ‘playoffs’ y alcanzando la impresionante cifra de 40 goles en lo que va del año. Además, cerró la temporada regular como máximo goleador de la MLS con 29 dianas, confirmando su vigencia y liderazgo en el fútbol estadounidense.

Messi, quien recientemente renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028, acumula ya 74 goles con la camiseta rosa desde su llegada en 2023. Sin embargo, la derrota revive fantasmas del pasado para los dirigidos por Martino, que el año anterior vivieron una situación similar ante el Atlanta United. Esta vez, el Inter buscará hacer valer su condición de local en el Chase Stadium para avanzar a la siguiente ronda y mantener viva la ilusión de conquistar su primer título de la Major League Soccer.

