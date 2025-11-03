 Marco Domínguez: Pronunciamiento por manoseo ante Achuapa
Deportes

Marco Domínguez se pronuncia por manoseo sufrido ante Achuapa

El jugador de Comunicaciones dio a conocer su postura luego de lo que aconteció en una jugada el pasado sábado.

Marco Domínguez en la acción que causó polémica el sábado pasado
Marco Domínguez en la acción que causó polémica el sábado pasado / FOTO: 90+5

El pasado sábado cuando Comunicaciones enfrentó a Deportivo Achuapa por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025, se dio una imagen que demostró la picardía con la cual es equipo visitante buscó sacar de control y de concentración a su rival. Se trató de un tocamiento inapropiado, que tuvo como protagonistas al argentino Agustín Maziero y al guatemalteco Marco Domínguez.

La imagen tomada por el fotógrafo de 90’+5, que capta el momento que parece ser un pellizcón en zona íntimas de Domínguez se hizo vital, y ante ello, el jugador de Comunicaciones usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la jugada polémica.

"Qué desastre, solo así pueden jugar", escribió el jugador Marco Domínguez en una historia de Instagram donde reposteó la fotografía del incómodo momento.

Foto embed
Mensaje de Marco Domínguez ante tocamiento indebido en el duelo Comunicaciones-Achuapa - Instagram de Marco Domínguez

Otro capítulo desapercibido por el árbitro

Este es el segundo tocamiento indebido que se logra captar ya sea por fotografía o imágenes de televisión durante este Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El primer ocurrió algunas fechas atrás en el partido entre Mixco y Aurora F. C.

En aquella oportunidad, jornada 11 del Apertura jugada el sábado 20 de septiembre, Liborio Sánchez, portero de los "Aurinegros" llegó hasta el área de los mixqueños y fue ahí donde entró en un jaloneo con Christian Ojeda.

De acuerdo a las propias imágenes de la televisora que le transmite los partidos a Mixco, se vio claramente como Ojeda hace un tocamiento indebido al portero Sánchez, quien respondió de la misma forma.

Tanto lo ocurrido en el Comunicaciones-Achuapa y Mixco-Aurora, ningún jugador fue amonestado.

Futbol de Guatemala y Paraguay marcados por toqueteos indebidos

En Guatemala, durante el partido entre Mixco y Aurora, hubo una acción que no fue sancionada por el árbitro.

Comunicaciones triunfa ante Achuapa 

Comunicaciones venció a Deportivo Achuapa el pasado sábado en el estadio Cementos Progreso, pero Deportivo Guastatoya también obtuvo un triunfo de 2-3 en condición de visitante ante Mictlán y la lucha por no ser el último lugar del campeonato está al rojo vivo.

Comunicaciones es penúltimo con 16 unidades y Guastatoya último con 15 puntos, pero en el caso de los "Albos" está a tres puntos de igualar los 19 enteros que lleva el octavo lugar del certamen, Mictlán, para intentar meterse en puestos de liguilla.   

Comunicaciones rompe su mala racha y vuelve a la senda del triunfo

Comunicaciones volvió al triunfo tras seis partidos sin ganar. Los cremas vencieron 2-0 a Achuapa en el Estadio Cementos Progreso con goles de Lynner García y el colombiano Deyner Padilla.

