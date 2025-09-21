 Acciones obscenas marcan el futbol de Guatemala y Paraguay
Deportes

Futbol de Guatemala y Paraguay marcados por toqueteos indebidos

En Guatemala, durante el partido entre Mixco y Aurora, hubo una acción que no fue sancionada por el árbitro.

Liborio Sánchez y Christian Ojeda se vieron involucrados en una acción indebida ayer en el juego entre Mixco y Aurora
Liborio Sánchez y Christian Ojeda se vieron involucrados en una acción indebida ayer en el juego entre Mixco y Aurora / FOTO: Captura de video

El sábado, el futbol de Guatemala y de Paraguay vivieron momentos incómodos debido a tocamientos obscenos dentro del terreno de juego. Solamente que en el futbol paraguayo sí hubo consecuencias para el infractor, en tanto en el futbol guatemalteco pasó desapercibido para el árbitro.

En Paraguay, Gonzalo Falcón, arquero del Deportivo Recoleta de la Primera División, fue expulsado en el partido ante Atlético Tembetary por manosear a un rival.

El portero charrúa, a los 77 minutos de partido, reaccionó con un desubicado gesto cuando el defensa rival, Sebastián Olmedo, quiso molestarlo en la previa de un tiro de esquina.

Las cámaras mostraron que, tal como hizo Gonzalo Jara a Edinson Cavani en la Copa América 2015, Falcón toca los glúteos de su contrincante.

Ante esa acción, el VAR advirtió la situación y, tras revisar las imágenes, el árbitro expulsó con roja directa al portero de Recoleta.

Caso en Guatemala

En la Liga Nacional de nuestro país, Mixco recibió al Aurora y en la recta final del compromiso se dio una situación similar a la ocurrida en Paraguay.

En la recta final del partido que se disputaba en el estadio Santo Domingo de Guzmán, Mixco ganaba 2-1 y Aurora iba al ataque con un tiro de esquina. En ese momento, Liborio Sánchez, portero de los "Aurinegros" llegó hasta el área de los mixqueños y fue ahí donde entró en un jaloneo con Christian Ojeda.

De acuerdo a las propias imágenes de la televisora que le transmite los partidos a Mixco, se ve claramente como Ojeda hace un tocamiento indebido al portero Sánchez, quien respondió de la misma forma.

Ante esa escena, ni el árbitro Bryan López, ni los asistentes Christian Alvarado y Mario Velazco se percataron y por ende no hubo sanción para los jugadores.

Al final del partido, Mixco y Aurora igualaron 2-2 y siguen en pelea de buscar el primer lugar, que hoy le pertenece a Municipal. 

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalMundial 2026redes socialesEE.UU.JusticiaSeguridad vialLiga Nacional
