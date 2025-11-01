 Resultado Comunicaciones-Achuapa - Jornada 17 Apertura 2025
Deportes

Comunicaciones rompe su mala racha y vuelve a la senda del triunfo

Comunicaciones volvió al triunfo tras seis partidos sin ganar. Los cremas vencieron 2-0 a Achuapa en el Estadio Cementos Progreso con goles de Lynner García y el colombiano Deyner Padilla.

Compartir:
Once de Comunicaciones ante Achuapa - Comunicaciones FC
Once de Comunicaciones ante Achuapa / FOTO: Comunicaciones FC

Comunicaciones volvió a sonreír tras un mes y medio de sequía. Este sábado, los cremas vencieron 2-0 al Deportivo Achuapa en el Estadio Cementos Progreso, poniendo fin a una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria. El resultado devuelve la esperanza a un equipo que había sufrido una de sus peores etapas recientes entre empates y derrotas, y que necesitaba con urgencia sumar tres puntos para salir del fondo de la tabla.

El primer gol del encuentro llegó temprano, al minuto 16, por medio del canterano Lynner García, quien aprovechó un mal rechace del portero visitante, Ederson Cabezas, para empujar el balón al fondo de la red. Comunicaciones tomó confianza y, aunque Achuapa intentó reaccionar, fue el conjunto local el que volvió a golpear. Al minuto 77, el colombiano Deyner Padilla culminó una gran jugada tras un pase filtrado de Erick Lemus, definiendo con frialdad ante la salida del guardameta rival para sellar el 2-0 definitivo.

Comunicaciones se reencuentra con el triunfo

Esta victoria significa más que tres puntos para los albos. Además de cortar una racha de seis partidos sin ganar, también rompieron su sequía goleadora, ya que no marcaban desde el 16 de septiembre, cuando vencieron 1-0 a Malacateco en el mismo escenario. El triunfo, además, les permitió escalar posiciones y salir del puesto 11, que los tenía en zona de descenso. Con 16 puntos y una mejor diferencia de goles que los "Toros", los cremas comienzan a recuperar terreno en un torneo que les ha sido muy cuesta arriba.

El conjunto dirigido por Iván Franco Sopegno suma ahora cuatro triunfos, todos conseguidos en casa, y espera mantener el impulso para meterse en la lucha por la clasificación. El próximo desafío será este miércoles 5 de noviembre, cuando visiten a Aurora a las 16:00 horas, en un duelo histórico del fútbol guatemalteco. Comunicaciones buscará confirmar que su recuperación va en serio y que aún tiene con qué pelear por un lugar entre los mejores del campeonato.

Foto embed
Partido entre Comunicaciones y Achuapa - Achuapa

Tabla de posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemala

02:58 PM, Nov 01
Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacíficot
Nacionales

Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacífico

02:51 PM, Nov 01
Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurora

02:45 PM, Nov 01
Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjonat
Farándula

Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjona

09:16 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridad#liganacional#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos