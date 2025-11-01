Resultado Comunicaciones-Achuapa - Jornada 17 Apertura 2025

Comunicaciones volvió a sonreír tras un mes y medio de sequía. Este sábado, los cremas vencieron 2-0 al Deportivo Achuapa en el Estadio Cementos Progreso, poniendo fin a una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria. El resultado devuelve la esperanza a un equipo que había sufrido una de sus peores etapas recientes entre empates y derrotas, y que necesitaba con urgencia sumar tres puntos para salir del fondo de la tabla.
El primer gol del encuentro llegó temprano, al minuto 16, por medio del canterano Lynner García, quien aprovechó un mal rechace del portero visitante, Ederson Cabezas, para empujar el balón al fondo de la red. Comunicaciones tomó confianza y, aunque Achuapa intentó reaccionar, fue el conjunto local el que volvió a golpear. Al minuto 77, el colombiano Deyner Padilla culminó una gran jugada tras un pase filtrado de Erick Lemus, definiendo con frialdad ante la salida del guardameta rival para sellar el 2-0 definitivo.
Comunicaciones se reencuentra con el triunfo
Esta victoria significa más que tres puntos para los albos. Además de cortar una racha de seis partidos sin ganar, también rompieron su sequía goleadora, ya que no marcaban desde el 16 de septiembre, cuando vencieron 1-0 a Malacateco en el mismo escenario. El triunfo, además, les permitió escalar posiciones y salir del puesto 11, que los tenía en zona de descenso. Con 16 puntos y una mejor diferencia de goles que los "Toros", los cremas comienzan a recuperar terreno en un torneo que les ha sido muy cuesta arriba.
El conjunto dirigido por Iván Franco Sopegno suma ahora cuatro triunfos, todos conseguidos en casa, y espera mantener el impulso para meterse en la lucha por la clasificación. El próximo desafío será este miércoles 5 de noviembre, cuando visiten a Aurora a las 16:00 horas, en un duelo histórico del fútbol guatemalteco. Comunicaciones buscará confirmar que su recuperación va en serio y que aún tiene con qué pelear por un lugar entre los mejores del campeonato.