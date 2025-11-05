 Municipal, nuevo líder del Apertura 2025
Deportes

Municipal, nuevo líder del Apertura 2025 tras la resolución del Órgano Disciplinario

El Órgano Disciplinario sancionó a Xelajú por la alineación indebida de Maynor de León ante Municipal, otorgando el triunfo 0-3 a los rojos, que ahora son líderes y clasificados a cuartos de final.

Once titular de Municipal en su partido ante Xelajú MC - Willber Colloy
Once titular de Municipal en su partido ante Xelajú MC / FOTO: Willber Colloy

La noche del martes 4 de noviembre, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala dio a conocer su resolución en el caso del jugador Maynor de León, de Xelajú MC, tras confirmarse su alineación indebida en el partido ante Municipal. De acuerdo con el acta ODLNF-33-2025-2026/T.A., el Comité decidió sancionar al cuadro quetzalteco con la pérdida del encuentro por marcador de 0-3 a favor de los rojos, revirtiendo así el empate 1-1 registrado en el estadio Mario Camposeco el pasado 2 de noviembre. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025.

El encuentro en cuestión correspondía a la jornada 17, en la que Xelajú recibió a Municipal en el Estadio Mario Camposeco. En esa ocasión, el técnico Amarini Villatoro, de Xela, decidió incluir en la alineación titular a Maynor de León, quien se encontraba suspendido tras haber sido expulsado ante Mixco en la fecha 15. La sanción dictaba dos partidos de suspensión, uno por la tarjeta roja directa y otro por conducta inapropiada, por lo que el futbolista debía cumplir los castigos ante Guastatoya y Municipal. Sin embargo, al participar frente a los capitalinos, Xelajú incurrió en una falta reglamentaria.

Municipal, nuevo líder

Con la resolución oficial, el marcador se modifica a un 0-3 a favor de Municipal, lo que altera significativamente la clasificación general. Los dirigidos por el técnico nicaragüense Mario Acevedo ascienden a la primera posición del campeonato con 36 puntos, superando por una unidad a Mixco, que queda en el segundo lugar con 35. Este fallo no solo coloca a los escarlatas en la cima de la tabla, sino que también les asegura su clasificación matemática a los cuartos de final del Apertura 2025.

Por su parte, Xelajú, que había sumado un punto en el terreno de juego, pierde la unidad obtenida y se complica en la lucha por avanzar a la siguiente fase. La Liga Nacional comunicó que esta sanción se aplicó conforme al reglamento disciplinario y recordó a los clubes la importancia de revisar las sanciones vigentes de sus jugadores. Así, Municipal afrontará la última jornada del torneo como líder y con la motivación de cerrar la fase regular defendiendo el primer lugar de la tabla, mientras que Xelajú deberá replantear su cierre de campeonato tras este revés administrativo.

Foto embed
Tabla de posiciones del Apertura 2025 - Emisoras Unidas

