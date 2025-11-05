Municipal, nuevo líder del Apertura 2025

La noche del martes 4 de noviembre, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala dio a conocer su resolución en el caso del jugador Maynor de León, de Xelajú MC, tras confirmarse su alineación indebida en el partido ante Municipal. De acuerdo con el acta ODLNF-33-2025-2026/T.A., el Comité decidió sancionar al cuadro quetzalteco con la pérdida del encuentro por marcador de 0-3 a favor de los rojos, revirtiendo así el empate 1-1 registrado en el estadio Mario Camposeco el pasado 2 de noviembre. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025.
El encuentro en cuestión correspondía a la jornada 17, en la que Xelajú recibió a Municipal en el Estadio Mario Camposeco. En esa ocasión, el técnico Amarini Villatoro, de Xela, decidió incluir en la alineación titular a Maynor de León, quien se encontraba suspendido tras haber sido expulsado ante Mixco en la fecha 15. La sanción dictaba dos partidos de suspensión, uno por la tarjeta roja directa y otro por conducta inapropiada, por lo que el futbolista debía cumplir los castigos ante Guastatoya y Municipal. Sin embargo, al participar frente a los capitalinos, Xelajú incurrió en una falta reglamentaria.
Municipal, nuevo líder
Con la resolución oficial, el marcador se modifica a un 0-3 a favor de Municipal, lo que altera significativamente la clasificación general. Los dirigidos por el técnico nicaragüense Mario Acevedo ascienden a la primera posición del campeonato con 36 puntos, superando por una unidad a Mixco, que queda en el segundo lugar con 35. Este fallo no solo coloca a los escarlatas en la cima de la tabla, sino que también les asegura su clasificación matemática a los cuartos de final del Apertura 2025.
Por su parte, Xelajú, que había sumado un punto en el terreno de juego, pierde la unidad obtenida y se complica en la lucha por avanzar a la siguiente fase. La Liga Nacional comunicó que esta sanción se aplicó conforme al reglamento disciplinario y recordó a los clubes la importancia de revisar las sanciones vigentes de sus jugadores. Así, Municipal afrontará la última jornada del torneo como líder y con la motivación de cerrar la fase regular defendiendo el primer lugar de la tabla, mientras que Xelajú deberá replantear su cierre de campeonato tras este revés administrativo.