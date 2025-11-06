Se agotaron boletos para partidos de Selección de Guatemala

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) confirmó a las 12:04 horas en su red social de X que han quedado agotadas todas las localidades del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde la Selección Nacional enfrentará a Panamá y Surinam por la clasificación a la Copa del Mundo 2026, la cual organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Luego de solventar los inconvenientes ocurridos el pasado lunes en horas de la noche, donde una serie de hechos de violencia llevó a la Federación a suspender momentáneamente la venta de boletos debido a lo ocurrido en el punto ubicado en Bantrab, zona 9, este día la Federación confirmó que los restantes boletos, vendidos entre miércoles y jueves se habían terminado.
"¡Gracias afición, nos vemos en el estadio! ¡Más juntos que nunca!", fue el mensaje emitido por la Federación en sus redes sociales.
Previamente, la Federación confirmó que las localidades de general norte y tribuna se habían agotado, posteriormente se conoce que la preferencia también se agotó, y con ello no queda disponible ninguna localidad.
Selección Nacional: No al racismo y homofobia
La Federación de Futbol de Guatemala espera que se viva un ambiente en paz y armonía para los dos últimos duelos de la Selección Nacional de Guatemala en esta fase última que se desarrolla en Concacaf y que tiene como destino final, la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Guatemala jugará ante Panamá el jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas y el martes 18 recibirá a Surinam a las 19:00 horas. La "Bicolor" necesita de dos triunfos para sellar por primera vez en su historia una clasificación a la Copa del Mundo.
Sabidos que son duelos donde la pasión del aficionado se desbordará, la Federación inició con una campaña de concientización para erradicar el racismo y homofobia dentro de la instalación deportiva donde Guatemala buscará clasificar al Mundial.