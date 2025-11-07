Convocatorias de Italia y Portugal para cierre eliminatorio

Giacomo Raspadori, delantero del Atlético de Madrid, entró en la convocatoria de Gennaro Gattuso para los decisivos duelos ante Moldavia y Noruega en los que Italia se juega sus últimas posibilidades de acudir al Mundial 2026 evitando la repesca.
El jugador rojiblanco, fijo en las convocatorias de la 'Azzurra', será uno de los encargados de liderar el ataque italiano en el viaje a Moldavia y en el último duelo ante Noruega, líder del grupo, en San Siro.
Italia, que tiene asegurada al menos su presencia en la repesca, mantiene también la remota posibilidad de acabar primera de grupo y certificar su clasificación de manera directa a una cita mundialista que no disputa desde 2014.
Tiene que ganar los dos partidos goleando en ambos para superar la diferencia de goles (Noruega +26, Italia +10) o esperar el tropiezo de la selección de Erling Haaland ante Estonia y ganar en el duelo decisivo entre ambas selecciones en San Siro.
La principal novedad en la lista de Gattuso es la presencia de Elia Caprile, portero del Caglairi que recibió la primera convocatoria en la absoluta. En su defecto, se quedó fuera Michele di Gregorio, meta del Juventus Turín.
Convocatoria de Portugal
El delantero del Brujas Carlos Forbs es la gran novedad en la lista de Portugal presentada este viernes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, y debutará con la absoluta tras marcar un doblete ante el FC Barcelona.
Forbs, de 21 años, tiene "un perfil muy especial, es un jugador rápido, vertical y que puede jugar en ambas bandas", dijo Martínez en una rueda de prensa.
El jugador del Brujas belga fue una de las figuras de la última jornada de la Liga de Campeones, con un par de goles y una asistencia en el empate del pasado miércoles contra el FC Barcelona (3-3).
En opinión de Martínez, esta actuación de Forbs frente al conjunto azulgrana "demuestra su momento de confianza y puede ser contagiosa y un ejemplo para todos los jóvenes en los equipos de formación".
Además de Forbs, la lista de Portugal para los últimos partidos de clasificación para el Mundial de 2026 incluye el regreso tras lesiones del exdefensa del Barcelona y actual jugador de Al Hilal saudí João Cancelo y del centrocampista del Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique, João Neves.
El combinado capitaneado por Cristiano Ronaldo, líder del grupo F, se enfrentará el día 13 a Irlanda en Dublín y el 16 a Armenia en Oporto, y solo necesita un punto para asegurar su presencia en el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
