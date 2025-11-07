El Spotify Camp Nou vuelve a abrir sus puertas

El 7 de noviembre de 2025 quedará marcado a fuego en la memoria de la afición del Barcelona. Tras 893 días de espera desde aquel último partido, el 28 de mayo de 2023, cuando el Barcelona cerró la temporada con un contundente 3-0 ante el Mallorca, el regreso al Spotify Camp Nou se hizo realidad, aunque fuese para presenciar un entrenamiento de la primera plantilla.
Desde primeras horas de la mañana, los alrededores del estadio se convirtieron en un hervidero de emoción y nostalgia. Familias, grupos de amigos, veteranos que vivieron noches para el recuerdo y jóvenes que sueñan con vivirlos, se mezclaban, compartiendo la misma ilusión: volver a casa.
"Ilusión" y "ganas" eran las palabras más repetidas. Algunos posaban frente a las obras para inmortalizar el momento, otros intercambiaban recuerdos, y todos respiraban la misma energía que solo el Spotify Camp Nou puede despertar.
Al entrar, el ambiente era una mezcla de fiesta y devoción: cánticos que resonaban por toda la avenida, bufandas agitadas al viento, la mascota ‘CAT’ como maestra de ceremonias y una moqueta de césped recién estrenada que parecía susurrar: "Bienvenidos de nuevo".
Aforo de 23 mil aficionados
El regreso no fue completo: El aforo se ha limitado a 23 mil espectadores, correspondientes a la fase 1A del estadio, que incluye la tribuna y el gol sur. Sin embargo, nada logró restar emoción a la jornada. Volver a pisar el estadio, sentir el murmullo vibrante de la multitud y admirar la majestuosidad de las gradas seguirá siendo un ritual incomparable para los barcelonistas.
La tercera gradería, donde por tramos empezaba a asomar el cemento que pronto sostendrá los nuevos asientos, era la evidencia más clara de los cambios respecto a la última visita, el pasado 23 de septiembre.
Sesión de entreno
Cuando los jugadores saltaron al césped, también ellos parecían ser conscientes de la magia del día. Muchos nunca habían vivido algo así, y se notaba en las miradas, los gestos y ese instante de quedarse contemplando la majestuosidad del que será el estadio más grande de España.
Hansi Flick, especialmente emocionado en su primer día, no dejó ningún detalle al azar. Salió el primero junto a Marcus Sorg, y en la foto de grupo quiso que estuviera todo su equipo; aplaudió y saludó sin cesar a los seguidores que le aclamaban, regalando un momento para el recuerdo.
Y, casualidad o no, Lamine Yamal, acompañado de Roony Bardghji, fue el último en salir. En ese instante, el nuevo Spotify Camp Nou estalló en su primera gran ovación: una reverencia ensordecedora al joven '10' de Rocafonda, al talento que todos esperan que escriba noches de gloria y deje su huella imborrable en el templo azulgrana.
Los jugadores aprovecharon para dar un par de vueltas al campo, calentar y saludar a los aficionados que habían regresado a su estadio.
*Información EFE.