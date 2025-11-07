Pepe es captado en Aeropuerto Internacional La Aurora

Mediante un video publicado en redes sociales, se pudo observar en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala al exjugador del Real Madrid y exseleccionado de Portugal, Pepe, quien participará en un duelo denominado "Clásico de Leyendas" en el vecino país de El Salvador.
El video, corto de duración, muestra a Pepe haciendo un recorrido por el Aeropuerto La Aurora, y atendiendo a algunos aficionados que se le acercaron a pedirle una fotografía.
La persona encargada de grabar el video, dice: "Pepe en Guatemala, señores. Bienvenido a Guatemala, Pepe", a lo que la estrella mundial levanta el pulgar en símbolo de saludo.
Por último, el video muestra a Pepe ingresando a una puerta y en ese momento, la persona se despide es él: "Adiós, Pepe", a lo que contestó, adiós, adiós.
#Tendencias | El exjugador del Real Madrid y selección portuguesa será parte del partido de leyendas que se celebrará en El Salvador.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 7, 2025
Visite nuestro sitio web ??? https://t.co/GkB9E30Pn7 pic.twitter.com/Idj97MaM7D
Pepe y su viaje a El Salvador
La megaestrella mundial venía de Europa con destino a El Salvador, pero antes de llegar a tierra salvadoreña, se hizo escala en Guatemala.
Pepe participará junto a otra serie de exfutbolistas en un partido de exhibición en territorio salvadoreño.
El primer clásico de leyendas de esta temporada entre el F. C. Barcelona y el Real Madrid se disputará el sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González, en El Salvador.
Convocatoria para el Clásico de Leyendas
Barcelona: Jesús Angoy, Vítor Baía, Frédéric Déhu, Carles Puyol, Marc Valiente, Juan Pablo Sorín, Fernando Navarro, Gerard López, Marc Crosas, Phillip Cocu, Gaizka Mendieta, Roger Garcia, Nolito, Ludovic Giuly y Javier Saviola; además de los ya mencionados Jorge 'El Mágico' González, Romario, Touré Yaya y Martín Montoya
Real Madrid: Iker Casillas, Kiko Casilla, Nuñez, Pepe, Pavón, Agus, Velasco, Congo, McManaman, Julio Baptista, Savio, Amavisca, Ivan Campo, Guti, Raúl Bravo, Fernando Sanz, De la Red, Balboa y Karembeu.