Resultado Xelajú vs. Achuapa - Jornada 19 Apertura 2025

Xelajú MC y Deportivo Achuapa firmaron un empate 0-0 en el Estadio Mario Camposeco, en un duelo intenso pero falto de concreción. Ambos equipos dispusieron de oportunidades para romper la paridad, sin embargo, la falta de precisión en el último toque y las buenas intervenciones de los porteros mantuvieron el marcador en cero durante los 90 minutos. La afición que se dio cita en Quetzaltenango presenció un partido disputado, aunque sin la emoción del gol.
Los superchivos afrontaron este compromiso con bajas sensibles en su once habitual. Jesús López estuvo ausente por su convocatoria a la Selección de Guatemala, mientras que Jorge Aparicio y Kevin Ruiz no pudieron participar debido a sanciones. A pesar de estas ausencias, Xelajú logró generar opciones claras para llevarse los tres puntos, pero la falta de eficacia frente al arco de Ederson Cabezas terminó por frustrar sus aspiraciones de victoria.
Empate entre Xelajú y Achuapa
El resultado llega en una semana complicada para el cuadro quetzalteco. El pasado domingo, el equipo empató 1-1 ante Municipal, pero perdió los puntos en la mesa por la alineación indebida de Maynor de León, quien aún debía cumplir un partido de suspensión. A ese tropiezo se sumó la derrota del miércoles en el Clásico del Occidente ante Marquense, donde cayeron por 1-0, lo que aumentó la presión en la recta final del torneo.
En la tabla de posiciones, Xelajú MC se ubica en la sexta casilla con 22 puntos, mientras que Achuapa ocupa el noveno puesto con 20 unidades y un encuentro pendiente. La lucha por los puestos de clasificación está al rojo vivo: solo tres puntos separan al sexto del undécimo lugar, y con tres jornadas por disputarse —además de los duelos restantes de la fecha 19— cada resultado puede ser determinante. En este tramo decisivo, tanto un empate como una victoria pueden marcar la diferencia entre avanzar a la fase final o quedar fuera.