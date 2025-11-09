Resultado Mixco vs. Municipal por el Apertura 2025

En el estadio Santo Domingo de Guzmán, en Mixco, los "Chicharroneros" del Deportivo Mixco recibieron a los "Rojos" del Municipal en la continuidad de la fecha 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional que tiene a ambos clubes, más Antigua y Aurora, como los primeros cuatro clasificados a cuartos de final de la competencia.
Municipal se presentó al estadio mixqueño como líder del torneo y saldría de igual manera por la diferencia de puntos sobre su rival, justamente el sublíder del campeonato, pero tenía la posibilidad de incrementar su diferencia sobre los dirigidos por Fabricio Benítez y quedar a un partido de ser el ganador de la fase regular. Pero la historia vivida por los "Rojos" fue totalmente diferente.
Un gol de Yonatan Pozuelos al 34 de la primera parte le daba ventaja al cuadro local, en un partido que antes de la anotación no había generado muchas emociones en los arcos defendidos por Kevin Moscoso y Braulio Linares.
Al 43, Kennedy Rocha estrelló un balón en los palos de Linares y Mixco se perdía la posibilidad de irse al descanso con una mayor diferencia de gol en el marcador.
En la parte final de la etapa primaria, Fernando Arce se barrió por detrás de John Méndez, quien fue atendido y posteriormente abandonó caminando el terreno de juego.
Para la segunda mitad, Méndez ya no salió al campo y su lugar lo ocupó César Archila. En esa venta de cambios, también salió Mathius Gaitán e ingresó César Calderón. Más adelante, al 58, Mario Acevedo hacía su tercera variante con la salida de Yasnier Matos y el ingreso de Jefry Bantes.
Al 65, Municipal pudo empatar el partido tras una mala salida de Kevin Moscoso en el cabezazo de José Carlos Martínez, pero el travesaño dijo que no.
El resto del partido, Mixco lo controló bien y resistió a los ataques de los "Rojos", quienes hicieron los méritos para igualar las acciones.
Municipal sigue de líder
Con este resultado, Municipal y Mixco continuarán en la lucha de esa primera posición. Los "Rojos" son líderes con un total de 39 puntos, y los "Chicharroneros" son segundos con 38 unidades a falta de 3 partidos por disputarse, donde habrá en juego 9 puntos.
Tanto Municipal y Mixco tienen asegurado so boleto a cuartos de final, donde cerrarán como local dichas series.
Para la fecha 20, Mixco visitará a Deportivo Marquense y Municipal recibirá a Deportivo Guastatoya.