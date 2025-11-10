 Costa Rica se prepara para buscar boleto al Mundial 2026
Deportes

Costa Rica comienza preparación para buscar boleto al Mundial 2026

El equipo, al mando del entrenador mexicano Miguel Herrera, realizó su primera práctica con 22 futbolistas.

Costa Rica se prepara para la parte final de la eliminatoria mundialista
Costa Rica se prepara para la parte final de la eliminatoria mundialista / FOTO: @fedefutbolcrc

Costa Rica comenzó este lunes los entrenamientos con miras a los dos últimos partidos de la eliminatoria de la Concacaf contra Haití y Honduras este noviembre, en los que tiene como misión conseguir el boleto al Mundial 2026.

El equipo, al mando del entrenador mexicano Miguel Herrera, realizó su primera práctica con 22 futbolistas, a la espera del guardameta Patrick Sequeira, el lateral Carlos Mora, y los delanteros Álvaro Zamora y Manfred Ugalde, quienes llegarán entre hoy y el martes procedente de sus clubes europeos.

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) informó que, en la primera práctica, el conjunto costarricense efectuó ejercicios físicos, trabajos de posesión de balón y en espacios reducido. En las siguientes sesiones el seleccionador Herrera también realizará trabajos tácticos.

El guardameta Keylor Navas hizo trabajo diferenciado al haber llegado avanzada la noche al país, pero se incorporará de lleno a las prácticas en la siguiente sesión, explicó la FCRF.

Costa Riva por dos triunfos

Con dos jornadas por jugar en el grupo C, Costa Rica (6 puntos) visitará el 13 de noviembre a Haití (5 puntos), y luego recibirá a Honduras (8 puntos) el día 18. Nicaragua completa este grupo con solo 1 punto.

Solo el primer lugar obtendrá el boleto directo al Mundial, mientras que el segundo lugar podría optar por una de las dos plazas de la Concacaf a la repesca intercontinental.

El objetivo de Costa Rica es ganar los dos partidos para no depender de otros resultados, mismo escenario en el que se encuentra Honduras.

"Son rivales muy diferentes, pero son eliminatorias y se juega todo. Ya sabemos lo que es Haití y Honduras. Haití es un rival bastante complicado y recibiremos a Honduras con nuestra afición. Van a ser partidos difíciles", declaró el delantero costarricense del New York City estadounidense Alonso Martínez.

Costa Rica está en la búsqueda de su séptimo Mundial, el cuarto de forma consecutiva, tras competir en Italia 90, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

*Información EFE.

