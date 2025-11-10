Guatemala tiene 20 años de no ganarle a Panamá

El pasado 17 de agosto de 2025, se cumplieron 20 años de la última victoria oficial que consiguió la Selección Nacional de Guatemala sobre Panamá. Fue un 2-1 a favor de los guatemaltecos en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores durante la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA Alemania 2006.
Aquella noche del 17 de agosto de 2005, Guatemala vivió un momento mágico, un momento épico. El partido lo perdía 0-1 con el gol de Jorge Dely Valdés, luego lo empató Guatemala en una jugada en la que intervino Carlos Ruiz, pero que terminó siendo autogol de Felipe Baloy. Después de perder mucho tiempo el elenco panameño, se vino el tiempo adicional del juego.
El cronómetro marcaba el minuto 90+3, y luego de hacer tiempo, Panamá tuvo su merecido: Gol de Gonzalo Romero para el 2-1 a favor de Guatemala, y en aquel momento, quedar en zona mundialista.
Veinte años después, Guatemala no ha podido lograr vencer a Panamá, y este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, los ahora dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena buscarán enterrar esa mala racha y ganar, ya que un triunfo significaría dar un paso de gigantes para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Probablemente el gol de Chalo Romero ante Panamá es que el que más he gritado en mi vida. Mañana los volvemos a enfrentar, y una victoria nos acercaría aún más a clasificar a los cuartos de final y así pelear ese boleto a Copa América. ¡Vamos Guate! pic.twitter.com/heDMUosfCZ— El Aficionado Guate (@AficionadoGuate) September 10, 2023
Sin perder en eliminatorias mundialistas
La historia cambia cuando se habla de las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA, donde Guatemala no ha caído jamás en el historial de los siete enfrentamientos históricos, incluido el reciente cuando Guatemala le igualó 1-1 en el estadio Rommel Fernández en septiembre.
De los 7 duelos históricos en eliminatorias mundialistas, Guatemala suma 5 victorias y 2 empates.
El duelo del jueves, será la cuarta vez que se enfrenten ambas selecciones en la ronda final de las clasificatorias, dos veces para Alemania 2006 y dos voces en el camino al Mundial 2026.