 Dónde ver el Guatemala vs. Panamá de noviembre 2025
Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida

El jueves 13 de noviembre, la Selección de Guatemala recibe a Panamá en busca de un triunfo que la acerque al Mundial 2026.

Las voces de El Mejor Equipo transmiten el clásico español desde Samboro, Villa Nueva.
Las voces de El Mejor Equipo transmiten el clásico español desde Samboro, Villa Nueva. / FOTO: Alex Meoño

La Selección Nacional de Guatemala jugará el próximo jueves 13 de noviembre y el martes 18 ante sus similares de Panamá y Surinam, respectivamente, en el cierre de la eliminatoria mundialista de Concacaf (fase final), donde la "Bicolor" estará buscando su primera clasificación a un Mundial absoluto de la FIFA; y Emisoras Unidas de Guatemala estará cerca de la noticia.

Con un espacio radial que tendrá una antesala y posteriormente la descripción de las incidencias más relevantes de ambos partidos, las voces de El Mejor Equipo te mantendrán informado minuto a minuto de todo lo que acontece no solo en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, sino a nivel nacional.  

Guatemala se juega la vida en la eliminatoria mundialista y las voces de El Mejor Equipo estarán nuevamente muy cerca de ellos, así como tradicionalmente ocurre desde las primeras eliminatorias donde la "Bicolor" buscaba el sueño mundialista.

En esta oportunidad, no solamente habrá una cobertura radial, sino también digital, con el desplazamiento de un fotógrafo a la gramilla del estadio El Trébol, quien será los ojos para todo un país y el encargado de fotografías cada jugada que puede marcar la gran historia para el deporte nacional.

Gerardo Paiz: “Las entradas de cortesía son las que vamos a reducir”

El presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, explicó cómo procederán ante castigo de FIFA por reducción del 15% del aforo en estadio El Trébol.

Cobertura digital 

A continuación, te compartidos los espacios digitales (enlaces) donde podrás seguir en tiempo real todo lo que acontece con la Selección Nacional de Guatemala en sus partidos ante Panamá y El Salvador (el partido va por la señal televisiva de Tigo Sports).

La Selección de Guatemala suma 20 años de no poderle ganar a Panamá, su siguiente rival en esta eliminatoria fase final de la Concacaf, pero el jueves 13 de noviembre tendrá el chance de derribar esa pésima estadística. Asimismo, querrá romper con la racha negativa de los resultados de local de las selecciones del grupo A que no han podido triunfar en casa.  

Foto embed
Partidos de selección de Guatemala para noviembre 2025 - EU Digital

Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida
Deportes

Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida

02:20 PM, Nov 09

