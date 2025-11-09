 Gerardo Paiz sobre sanción de FIFA a Federación de Futbol
Deportes

Gerardo Paiz: "Las entradas de cortesía son las que vamos a reducir"

El presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, explicó cómo procederán ante castigo de FIFA por reducción del 15% del aforo en estadio El Trébol.

Gerardo Paiz, presidente de Federación de Futbol de Guatemala
Gerardo Paiz, presidente de Federación de Futbol de Guatemala / FOTO: Archivo

Luego de hacerse oficial el castigo que le impuso la Federación Internacional de Futbol de Asociación (FIFA) a la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), el presidente Gerardo Paiz se pronunció respecto a cómo es el plan de la Federación guatemalteca para cumplir con la reducción del 15% del aforo del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Mediante una nota de voz, solicitada por Emisoras Unidas de Guatemala, el presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, respondió a cómo planean ellos cumplir con esa sanción que impuso la FIFA. "Las entradas de cortesía son las que vamos a reducir para no afectar al aficionado de a pie, al aficionado que ya invirtió y gastó en sus entradas", confirmó el máximo dirigente deportivo del país.

Asimismo, Gerardo Paiz mencionó cuántos boletos serán los retirados para el duelo ante Panamá, que se jugará el próximo jueves 13 de noviembre a las 209:00 horas en el estadio El Trébol: "Entonces se reducirá un poco lo que es la entrada de cortesía, estamos pensando más o menos en reducir mil entradas de cortesía, para no afectar al aficionado de a pie y que todo siga con la mejor y más tranquila paz del partido, eso es lo que vamos a hacer".

Guatemala castigada por racismo

Esta semana se dio a conocer que la FIFA había sancionado a la Federación de nuestro país por insultos racistas ocurridos durante el partido eliminatorio de Concacaf entre El Salvador y Guatemala en el estadio Cuscatlán el pasado 14 de octubre.

En primera instancia se informó que era una multa económica, reducción del aforo de su estadio para le próximos partidos, pero que había una posibilidad de cambiar dicha sanción siempre y cuando se hiciera una campaña para erradicar el racismo y homofobia en los estadios, a lo que la Federación inició con la divulgación de dicha campaña de concientización.

Pero en horas de la noche del sábado, se confirmó que la sanción a Guatemala sí era la reducción del 15 % del aforo en el estadio El Trébol.

Con los boletos vendidos y agotados, la Federación mantenía un plan B relacionado a esta sanción para darle cumplimiento, y era que de momento no había repartido al menos 2 mil boletos de cortesía y de patrocinadores, los cuales ahora serán limitados para darle cumplimiento al castigo de FIFA.

Es importante recordar que la Federación ha solicitado a la afición de Guatemala mediante sus plataformas digitales que se respete al rival el próximo jueves 13 y martes 18 de noviembre cuando se mida Guatemala a Panamá y Surinam, respectivamente.

Además, se pide que, se respete el himno del rival y que no se digan insultos racistas y homofóbicos a los seleccionados que estarán de visita en el estadio El Trébol ya que Guatemala estaría expuesta a otra dura sanción.

Guatemala buscará en estos dos últimos partidos de la eliminatoria mundialista de Concacaf dos triunfos para asegurar matemáticamente uno de los tres boletos directos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.    

El portal de la FIFA confirma sanción a Guatemala

La FIFA impuso a Guatemala una sanción económica y una reducción obligatoria de aforo por conductas discriminatorias registradas en octubre ante El Salvador.

