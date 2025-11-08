El portal de la FIFA confirma sanción a Guatemala

La Selección de Guatemala recibió un duro golpe luego de que la FIFA confirmara, a través de su plataforma oficial de sanciones, un castigo significativo para la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG). La medida surge tras los reportes de insultos racistas emitidos por aficionados guatemaltecos durante el encuentro disputado en octubre en el estadio Cuscatlán. La noticia llega en un momento crucial del proceso eliminatorio y genera preocupación tanto en la afición como en el cuerpo técnico del combinado nacional.
Según detalló la FIFA, la FFG deberá pagar una multa de 20 mil francos suizos, equivalente a aproximadamente 190 mil quetzales. Sin embargo, el aspecto más delicado de la sanción no es el impacto económico, sino la reducción del 15% del aforo para el próximo duelo eliminatorio como local. El partido en cuestión, programado para el viernes 14 de noviembre ante Panamá en el estadio El Trébol, ya contaba con todas las entradas vendidas, por lo que la organización se enfrenta ahora al reto de reubicar o reembolsar a los aficionados afectados.
¿Qué pasará con Guatemala?
Además de la multa y la reducción de público, la FIFA exigió a la FFG la implementación de un plan integral para prevenir nuevos incidentes de discriminación. La federación guatemalteca ya inició una campaña esta semana enfocada en promover el respeto y erradicar el racismo en los estadios. Aunque se trata de un esfuerzo positivo, el castigo evidencia la necesidad de reforzar estas iniciativas y asegurar que la conducta de la afición no ponga en riesgo el futuro deportivo del país.
La Federación de Fútbol de El Salvador también fue sancionada, aunque con una multa menor de 5 mil francos suizos y una reducción del 20% del aforo debido a reincidencias en casos similares. Por su parte, la Fedefut no ha emitido un comunicado oficial respecto al castigo, lo que ha generado diversas reacciones entre los seguidores. De momento, su principal acción visible ha sido impulsar una campaña digital contra el racismo, pero se espera que en los próximos días se aclaren las medidas que adoptará para cumplir con las disposiciones impuestas por la FIFA.