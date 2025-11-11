Federación de Guatemala anuncia restricciones en El Trébol

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) anunció una serie de restricciones y lineamientos para los partidos que la Selección Nacional disputará ante Panamá y Surinam en el Estadio El Trébol, encuentros que podrían definir el pase histórico al primer Mundial absoluto. Con la boletería completamente agotada y una expectación sin precedentes, las autoridades buscan garantizar la seguridad, el orden y el buen desarrollo de ambos compromisos, considerados los más trascendentales en la historia reciente del fútbol guatemalteco.
Entre las medidas anunciadas destaca la prohibición de ingresar cigarrillos, vapes u otros dispositivos similares, con el objetivo de mantener un ambiente saludable dentro del estadio. Asimismo, se restringe el ingreso de bengalas, fuegos artificiales y cualquier tipo de artefacto explosivo o pirotécnico, así como armas de cualquier índole. Estas disposiciones responden a estándares de seguridad internacional y buscan evitar incidentes que puedan afectar el espectáculo deportivo o poner en riesgo al público.
Guatemala quiere evitar sanciones
También se limitará el acceso con baterías portátiles, periódicos, monedas, loncheras, comida, bebidas y otros objetos considerados potencialmente problemáticos. Las banderas estarán permitidas únicamente si no superan las dimensiones de 2x2 metros y si no incluyen astas, esto para evitar obstrucciones de visibilidad o posibles usos indebidos durante los partidos. La FFG recalca la importancia de acatar estas normas para garantizar una experiencia segura y ordenada.
Finalmente, la Federación enfatizó que no se permitirá el ingreso de personas bajo los efectos del alcohol. Esta medida busca preservar la armonía, el respeto y el bienestar común de todos los asistentes, especialmente considerando la relevancia de los juegos programados para el 13 y 18 de noviembre.
Con estas disposiciones, la FFG espera que la afición apoye de manera responsable y ejemplar, acompañando a la Selección Nacional en una semana que podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol guatemalteco.