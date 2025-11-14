 Argentina cierra el año con un triunfo ante Angola
Deportes

Argentina cierra el año con un triunfo ante Angola

Con un gol de Lautaro Martínez (minuto 43) y el restante de Lionel Messi (minuto 81), Argentina se impuso en su undécimo encuentro en territorio africano.

Compartir:
Lionel Messi durante el juego en Luanda
Lionel Messi durante el juego en Luanda / FOTO: @Argentina

La selección de Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, derrotó este viernes por 0-2 a Angola en Luanda, en un amistoso que se realizó en el estadio 11 de Novembro de la capital angoleña y que marcó el último partido de la "Albiceleste" en 2025.

Con un gol de Lautaro Martínez (minuto 43) y el restante de Lionel Messi (minuto 81), Argentina se impuso en su undécimo encuentro en territorio africano.

El vigente campeón del mundo visitó por primera vez Luanda en un partido que formó parte de los festejos por el 50 aniversario de la independencia de Angola.

El partido fue intenso porque Angola presionó desde el comienzo y sorprendió a los dirigidos por Lionel Scaloni, que no lograron imponer su juego con comodidad.

El entrenador argentino aprovechó el amistoso de este viernes para ensayar con Nicolás Tagliafico como zaguero, mientras que Nicolás González ocupó el lateral por izquierda y Juan Foyth del otro lado.

Los goles

Tras una primera mitad muy disputada, con muchos roces, el quiebre del marcador llegó poco antes del descanso, cuando Messi asistió a Lautaro Martínez que, de media vuelta definió entre las piernas de Hugo Marques.

En el segundo tiempo Angola buscó el empate de contragolpe, pero no logró inquietar a Gerónimo Rulli, reemplazante en la portería de Emiliano Martínez.

Argentina recién pudo definir el encuentro a pocos minutos del final, tras una asistencia de Lautaro Martínez a Lionel Messi, que definió para poner el definitivo 0-2 en el tanteador.

Sobre el final, Scaloni aprovechó para probar a jugadores como Emiliano Buendía, Maximiliano Perrone y José Manuel López, mientras que hizo debutar en el seleccionado a Gianluca Prestianni y a Joaquín Panichelli, como parte de la rotación que ha impulsado en los últimos encuentros de cara a la conformación del equipo que viajará al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras este encuentro, los jugadores quedarán liberados, mientras que Angola jugará otro duelo amistoso ante Guinea Bisssau.

Foto embed
Números de Lionel Messi, seleccionado argentino - @Argentina

*Información EFE.

En Portada

EE.UU. dona a Guatemala equipo militar valorado en 3,5 millones de dólarest
Nacionales

EE.UU. dona a Guatemala equipo militar valorado en 3,5 millones de dólares

01:53 PM, Nov 14
Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista t
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

11:30 AM, Nov 14
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidadt
Nacionales

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

11:20 AM, Nov 13
VIDEO. El mensaje de Ricardo Arjona tras la derrota de la Selección de Guatemala t
Farándula

VIDEO. El mensaje de Ricardo Arjona tras la derrota de la Selección de Guatemala

08:39 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosEstados UnidosSeguridadCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos