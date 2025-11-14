Kylian Mbappé no jugará con Francia el domingo

La selección de Francia ha renunciado a Kylian Mbappé para el partido del próximo domingo contra Azerbaiyán por los problemas que arrastra en el tobillo derecho por los que va a ser sometido este viernes a unos exámenes en Madrid.
El anuncio lo hizo hoy la Federación Francesa de Futbol (FFF) en un comunicado publicado poco antes de que saliera desde París en dirección a Bakú el avión con el grueso del equipo que se enfrentará a Azerbaiyán en las eliminatorias para el Mundial.
En ese comunicado, la FFF señaló que su estrella "se sigue resintiendo de una inflamación del tobillo derecho que necesita exámenes" que se le van a practicar hoy mismo en Madrid.
Mbappé fue una vez más una pieza clave en la victoria de Francia frente a Ucrania el jueves en París (4-0), con dos goles.
La federación precisó que tampoco viajarán a Bakú Eduardo Camavinga y Manu Koné, y que ambos han quedado a disposición de sus clubes.
En el caso de Koné, recibió una tarjeta amarilla en el encuentro con Ucrania y, como ya tenía otra antes, está suspendido, mientras que Camavinga tiene molestias musculares.
En total, la selección se desplaza a Bakú únicamente con una plantilla de 22 jugadores.
Francia Mundialista
La selección francesa se clasificó este jueves al Mundial de 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá al ganar 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes de París, con dos tantos de Kylian Mbappé (55 y 83, el primero de ellos de penalti a lo 'panenka), uno de Michael Olise en el 76 y otro de Hugo Ekitiké, en el 88.
La doble campeona del mundo (1998 y 2018) y también dos veces subcampeona (2006 y 2022) disputará su décimo-séptima participación en un Mundial de fútbol -la octava de manera seguida-, de un total de 23 ediciones celebradas.
Francia, que se impuso en un grupo D formado también por Ucrania, Islandia y Azerbaiyán, se une a Inglaterra como dos de las primeras naciones europeas que sellan su pase al torneo. Con esta clasificación, 'Les Bleus' homenajearon, de paso, a las 132 víctimas mortales de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 de los que esta noche se cumplieron 10 años.
*Información EFE.