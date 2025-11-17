Luis Fernando Tena hace balance de su proceso con Selección

Luis Fernando Tena, director técnico de la Selección Nacional de Guatemala, brindó esta tarde su conferencia previa al partido que sostendrá la "Bicolor" ante Surinam este martes 18 de noviembre, y dejó en claro su intención de que su contrato firmado con la Federación del Futbol de Guatemala (FFG) tenga una renovación.
"Termina un proceso mundialista de cuatro años, y debemos terminar bien y de la mejor manera. Mostrando adelantos individuales, porque muchos jugadores han crecido y seguimos mejorando el funcionamiento colectivo", aseveró Tena.
Añadió: "A mi jamás me ha pasado por la mente renunciar. Lo he dicho muchas veces, y desde hace mucho tiempo, que me gustaría seguir acá, que me gustaría renovar el contrato, y ya será decisión de la directiva lo que ellos consideran que es lo mejor para la Selección. Yo feliz de quedarme acá".
Luis Fernando se refirió al partido de Surinam y cómo se encarará ya sabiendo que están eliminados: "No podemos hablar de que será un consuelo, hay dolor y tristeza y no se nos va a quitar en mucho tiempo, ni se nos va a quitar si ganamos mañana, pero con toda honestidad y entrega vamos a jugar el partido".
Asimismo, este fue su análisis sobre el juego de este martes: "Surinam es un equipo muy fuerte, sus jugadores juegan en Europa y se han formado en Holanda (Países Bajos). Sí, es un equipo muy fuerte. Han nacionalizado muchos jugadores en los últimos seis meses, y nos espera un partido muy duro. Ellos vienen por un boleto mundialista".}
Tres puntos a destacar
A Luis Fernando Tena se le dijo en conferencia de prensa que resaltara los mejores tres aspectos de su proceso, y esta fue su respuesta: "Creo que mentalmente sí hemos mejorado mucho, hemos ganado respeto del rival -ya nos ven de diferente forma-, han surgido muchos jugadores jóvenes en los procesos Sub-17 y Sub-20 y en eso seguiremos trabajando".
Añadió: "Cuando nosotros llegamos, Guatemala estaba hace cuatro años en el 123 del ranquin FIFA y mejoramos poco a poco (actualmente es casilla 95). Tenemos jugadores que siempre luchan, que siempre se integran, que dan todo por su playera y afición".
"En general, sí hemos trabajado con mucho profesionalismo y honestidad; como todos a veces ganamos y a veces nos toca perder, es parte del juego", aseguró Luis Fernando Tena.
La Selección Nacional de Guatemala se mide a Surinam este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol como parte del cierre de la fase final de la eliminatoria mundialista Concacaf de cara a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Guatemala ya está matemáticamente eliminada y será únicamente juez de Surinam en el sentido de que panameños y surinameses buscan el boleto directo al Mundial 2026, y uno de estas dos selecciones podría quedarse con el boleto a repechaje.