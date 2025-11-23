Deportivo San Pedro, primer finalista de la Primera División

El Deportivo San Pedro se convirtió en el primer finalista de la Primera División tras superar a Chiquimulilla en una intensa semifinal que le permitió asegurar el 50 % del ascenso a la Liga Nacional. Aunque el cuadro occidental cayó 2-1 en el estadio Los Conacastes, la amplia ventaja obtenida en el duelo de ida —un sólido 3-0— fue suficiente para sellar su clasificación con un global de 4-2. La serie dejó en evidencia el buen momento futbolístico de los sampedranos, que supieron manejar la presión y administrar con inteligencia el resultado.
El camino hacia la final comenzó a trazarse desde el primer compromiso, en el que San Pedro impuso autoridad en casa y dejó prácticamente encaminada la eliminatoria. Consciente de que la vuelta sería complicada por el empuje del público local, el equipo viajó a Chiquimulilla decidido a mantener el orden táctico. En el juego decisivo, los locales salieron con todo en busca de la remontada, pero el gol de Camilo Mora tempranamente frenó sus aspiraciones, pese a que Cuilapa Mejía y Charles Martínez lograron darle la vuelta al marcador del partido.
San Pedro espera rival
Aun con el impulso de estar ganando en casa, Chiquimulilla no encontró la manera de acercarse lo suficiente en el marcador global. El tanto de Mora no solo amplió la diferencia acumulada, sino que obligó al conjunto costeño a buscar una gesta casi imposible: anotar cuatro goles más para forzar los tiempos extra. Aunque los locales presionaron durante varios pasajes del encuentro, el orden defensivo de San Pedro terminó inclinando la balanza, demostrando que la ventaja conseguida en la ida no fue casualidad, sino producto de un planteamiento sólido y bien ejecutado.
Con este resultado, San Pedro no solo avanza a la gran final, sino que también se queda con la mitad del boleto al máximo circuito del fútbol guatemalteco, un sueño que el club persigue desde hace varias temporadas. La afición celebró con entusiasmo el nuevo logro, consciente de que el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos. Ahora, el conjunto de San Marcos espera al rival que enfrentará en la final, donde buscará dar el último paso para concretar su esperado ascenso a la Liga Nacional.