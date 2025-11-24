 Fallece Rodney Rogers, exestrella de la NBA
Deportes

Fallece leyenda de la NBA a los 54 años

Exjugadores, equipos y la propia NBA han expresado sus condolencias.

Rodney Roger., Redes sociales.
Rodney Roger. / FOTO: Redes sociales.

La comunidad del baloncesto amaneció de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rodney Rogers, exjugador de la NBA que brilló a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Rogers murió el 21 de noviembre de 2025, a los 54 años, debido a complicaciones médicas derivadas de la lesión medular que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo desde 2008. Su partida marca el cierre de una vida deportiva sobresaliente y una lucha personal que inspiró a miles.

Rodney Rogers saltó al radar del baloncesto nacional durante su etapa universitaria en Wake Forest, donde se convirtió en una estrella dominante y ganó el premio al Jugador del Año de la ACC en 1993. Su rendimiento lo llevó a ser elegido en la novena posición del Draft de la NBA, por los Denver Nuggets, iniciando una carrera profesional de doce temporadas marcada por su explosividad, fortaleza física y capacidad anotadora.

Rogers jugó para varios equipos, incluidos Los Angeles Clippers, Boston Celtics y New Jersey Nets, pero su mejor versión llegó con los Phoenix Suns, donde fue galardonado como el Mejor Sexto Hombre de la NBA en el año 2000. Su impacto desde el banquillo lo consolidó como uno de los suplentes más valiosos de su generación.

Una tragedia que cambió su vida

El 2008 marcó un antes y un después para Rogers. Mientras conducía un vehículo todoterreno en Misisipi, sufrió un grave accidente que le ocasionó una lesión medular severa, dejándolo cuadripléjico. Desde entonces enfrentó múltiples complicaciones de salud, entre ellas infecciones y problemas respiratorios, que finalmente derivaron en su fallecimiento.

Tras su accidente, Rogers se dedicó a apoyar a otras personas con lesiones similares, creando la Rodney Rogers Foundation y convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. Exjugadores, equipos y la propia NBA han expresado sus condolencias, recordándolo no solo por su talento dentro de la duela, sino también por su fuerza, espíritu solidario y capacidad de inspirar hasta el final.

