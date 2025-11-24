 Rooney desprecia a Messi y Cristiano Ronaldo y desata polémica
Deportes

Rooney desprecia a Messi y Cristiano Ronaldo y desata polémica

Rooney aprovechó la ocasión para aclarar su relación con Cristiano Ronaldo.

Foto: DC United
wayne-rooney-nuevo-tecnico-dc-united-emisoras-unidas-3 / FOTO:

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y excapitán de la selección inglesa, se convirtió en el centro de la atención del mundo del futbol tras su participación en un cuestionario de formato "Knock Out" sobre los mejores "niños prodigio" de todos los tiempos. En la dinámica, Rooney eliminó de manera temprana a dos de las figuras más grandes de la historia: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, lo que generó fuertes reacciones entre los aficionados.

El juego, realizado a través de las cuentas del Daily Mail, consistía en elegir en rondas eliminatorias al jugador que más destacaba por su potencial en la juventud. Sorprendentemente, Rooney optó por Owen sobre Messi y por Mbappé sobre Cristiano Ronaldo en las primeras etapas del cuestionario.

La decisión final del exfutbolista fue coronar al delantero brasileño Ronaldo Nazario como el mejor joven talento de todos los tiempos. "R9. Un ícono de jugador y especialmente cuando era joven también", justificó Rooney su elección.

Rooney aclara su relación con Cristiano Ronaldo  

La polémica creció rápidamente en redes sociales, donde los fans de Messi y Cristiano se mostraron indignados por la eliminación prematura de ambos. Sin embargo, Rooney aprovechó la ocasión para aclarar su relación con Cristiano Ronaldo, asegurando que su decisión no estaba motivada por rivalidad personal.

La gente piensa que odio a Cristiano Ronaldo. Lo amo. Pienso que es un genio absoluto y lo que está haciendo es increíble. Amo a Cristiano y me encantaba jugar con él", señaló el exdelantero inglés. Explicó que su preferencia por Messi se debe a cómo encaraba a los jugadores en su juventud, sin que esto implique desdén hacia Ronaldo.

Rooney y Cristiano compartieron múltiples títulos en el Manchester United, incluyendo la Champions League, y aunque durante años se especuló sobre tensiones entre ellos, el propio Rooney ha dejado claro que existe respeto y admiración mutua. Este episodio refleja cómo las opiniones de los grandes íconos del fútbol pueden generar debate y pasión en todo el mundo.

