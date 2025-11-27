Municipal golea y se adueña del liderato del Apertura

Municipal dio un golpe de autoridad en el estadio Manuel Felipe Carrera al superar con claridad a Guastatoya (3-0) en el duelo reprogramado de la jornada 20 del Apertura 2025, un partido que tuvo ritmos cambiantes pero que terminó decantándose sin discusión a favor de los rojos. El triunfo dejó a los capitalinos firmemente instalados en la cima del torneo, mientras que el cuadro oriental se marchó con escasas posibilidades de alcanzar la fase final.
Aunque el encuentro comenzó equilibrado y con ambos equipos midiéndose en el mediocampo, el control del juego terminó inclinándose hacia los dirigidos por Mario Acevedo. La apertura del marcador llegó recién en la segunda mitad, cuando Rodrigo Saravia rompió la paridad al minuto 11 con un remate potente que dejó sin reacción al guardameta rival.
Desde ese momento, Guastatoya perdió orden y Municipal encontró los espacios que había buscado durante la primera parte. A los 25 minutos del complemento, Jefry Bantes amplió la diferencia con un golazo que encendió al público local y desmoronó definitivamente al conjunto pecho amarillo. La estocada final llegó al minuto 36, también de la segunda parte, con una jugada bien resuelta por José Mena, que firmó el 3-0 y el marcador definitivo.
El desempeño de Mena no pasó desapercibido: además de su gol, fue uno de los hombres más influyentes del partido, liderando la línea defensiva y anticipando varios avances orientales. También brilló Saravia, clave en el mediocampo y responsable de iniciar el camino hacia la victoria.
La alineación de los rojos
Acevedo apostó por un módulo 5-4-1, priorizando solidez y amplitud por las bandas. El once incluyó a Kenderson Navarro en portería; una defensa con Pedro Altán, Aubrey David, Nicolás Samayoa, José Mena y César Calderón; un mediocampo conformado por César Archila, John Méndez, Rodrigo Saravia y Jonathan Franco; y Eddie Hernández en punta.
Del lado contrario, Pablo Centrone intentó competir con un 4-5-1, colocando a Rubén Escobar como guardameta; Denilson Sánchez, Keyner Agustín, Emanuel Yori y Nelson García en la zaga; un pentágono medio con Keyshwen Arboine, Marlon Sequén, Samuel Garrido, Yordin Hernández y José Almanza; y a Víctor Ávalos como referente ofensivo.
El partido fue dirigido por el árbitro Cristopher Corado, quien mantuvo el control en un encuentro que, pese a la intensidad, no tuvo mayores complicaciones disciplinarias.
Con el resultado, Municipal alcanzó 45 puntos, cifra que lo consolida en el primer lugar de la tabla a falta de una sola fecha para finalizar la fase regular. En contraste, Guastatoya quedó con 21 unidades, en la undécima posición y prácticamente sin margen para pelear su pase a la octagonal, dependiendo ahora de resultados ajenos y de un cierre casi perfecto.
Para los escarlatas, el triunfo no solo significa liderazgo, sino un envión anímico de cara a la recta final. Para los orientales, en cambio, el panorama se torna más cuesta arriba que nunca.