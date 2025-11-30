 Cristiano Ronaldo marca gol "imposible" a robot
Deportes

Cristiano Ronaldo marca gol "imposible" a robot y se vuelve viral

El portugués participó en un video junto al popular youtuber Mark Rober.

Cristiano Ronaldo habló del nivel de la liga saudí
Cristiano Ronaldo habló del nivel de la liga saudí / FOTO: EFE

Cristiano Ronaldo volvió a sorprender al mundo, esta vez fuera del terreno profesional, al marcar un gol frente a un robot diseñado para ser imbatible. El portugués participó en un video junto al popular youtuber Mark Rober, mientras vestía la indumentaria de la Selección de Portugal, lo que indica que se encontraba concentrado para compromisos internacionales.

El desafío parecía simple: anotarle al robot, que consiste en una estructura mecánica con silueta de portero controlada por un sistema de cámaras y sensores. Hasta ese momento, ningún disparo había logrado vencerlo. Ronaldo probó distintos tiros, moviéndose a la izquierda, a la derecha e incluso intentó una Panenka, pero el robot atajaba cada intento gracias a su tecnología basada en el movimiento del atacante.

Tras analizar el sistema, el portugués descubrió un punto vulnerable: un área por encima del centro y pegada al palo, a la que los sensores no llegaban. Con precisión milimétrica y un disparo quirúrgico, Ronaldo logró anotar, mientras sus compañeros presentes celebraban el histórico gol. El video se viralizó rápidamente, mostrando la capacidad de CR7 para superar incluso los desafíos más inusuales.

¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo?

Mientras esto ocurre, Cristiano continúa concentrado con Al-Nassr en la liga de Arabia Saudita y con miras al Mundial 2026, persiguiendo además la marca de los 1000 goles en su carrera. El receso de invierno de la liga se aproxima, por lo que su próximo partido será hasta el 21 de diciembre, cuando Al-Nassr visite a Al-Najma a las 11:30 horas.

Este gol frente al robot, aunque simbólico, reafirma la destreza y creatividad de Cristiano Ronaldo, capaz de hacer historia incluso en desafíos fuera del fútbol profesional.

