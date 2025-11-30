 El Real Madrid pierde el liderato de LaLiga
Deportes

El Real Madrid pierde el liderato de LaLiga tras empate con Girona

Empate ante Girona le cuesta al Real Madrid el liderato de LaLiga.

Compartir:
Partido entre Girona y Real Madrid. , Real Madrid.
Partido entre Girona y Real Madrid. / FOTO: Real Madrid.

El Real Madrid cedió el primer lugar de LaLiga al empatar con el Girona en la jornada 14, quedando con 33 puntos, uno menos que el nuevo líder, el Barcelona.

El Real Madrid perdió el liderato de LaLiga tras empatar 1-1 frente al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi, en un duelo intenso y disputado correspondiente a la jornada 14. El resultado deja al conjunto blanco con 33 puntos, uno menos que el Barcelona, que asciende al primer lugar con 34 unidades.

El encuentro estuvo marcado por la lucha constante por el control del balón y las intervenciones del VAR. Aunque el Madrid dominó la posesión y generó más remates, fue el Girona quien abrió el marcador al cierre de la primera mitad. Azzedine Ounahi aprovechó una asistencia de Viktor Tsigankov para adelantar al conjunto catalán, que mostró contundencia pese a mantener una posesión menor.

El Madrid había celebrado un gol en el minuto 40, luego de que Kylian Mbappé enviara la pelota al fondo de la red, pero la acción fue anulada tras la revisión del VAR por una falta previa en la jugada. El equipo de Carlo Ancelotti insistió y logró el empate hasta el minuto 67, cuando Mbappé convirtió un penalti que devolvió la esperanza a los visitantes.

Real Madrid tuvo oportunidades claras 

A pesar de su dominio territorial y varias aproximaciones claras, el Real Madrid no consiguió romper la igualdad en los minutos finales. El Girona, sólido en defensa y eficiente en sus transiciones, logró mantener el resultado que frena a los merengues en su lucha por la cima.

Con este empate, el Real Madrid queda en segundo lugar y afronta presión inmediata, mientras que el Barcelona se coloca en lo más alto de la clasificación. La lucha por el título se mantiene al rojo vivo, con cada punto adquiriendo un peso determinante en el pulso por la supremacía del fútbol español.

El resultado deja al equipo merengue en segundo puesto, mientras el azulgrana aprovecha la oportunidad para escalar a la cima del campeonato.

Parte del texto fue generado mediante inteligencia artificial.

En Portada

Definidos los cuartos de final del Apertura 2025t
Deportes

Definidos los cuartos de final del Apertura 2025

04:58 PM, Nov 30
Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 añost
Nacionales

Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 años

03:28 PM, Nov 30
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivot
Nacionales

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

10:03 AM, Nov 30
Comunicaciones tocó fondo: el peor torneo en 76 años de historiat
Deportes

Comunicaciones tocó fondo: el peor torneo en 76 años de historia

05:22 PM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos