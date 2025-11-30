El Real Madrid pierde el liderato de LaLiga

El Real Madrid cedió el primer lugar de LaLiga al empatar con el Girona en la jornada 14, quedando con 33 puntos, uno menos que el nuevo líder, el Barcelona.
El Real Madrid perdió el liderato de LaLiga tras empatar 1-1 frente al Girona en el Estadi Municipal de Montilivi, en un duelo intenso y disputado correspondiente a la jornada 14. El resultado deja al conjunto blanco con 33 puntos, uno menos que el Barcelona, que asciende al primer lugar con 34 unidades.
El encuentro estuvo marcado por la lucha constante por el control del balón y las intervenciones del VAR. Aunque el Madrid dominó la posesión y generó más remates, fue el Girona quien abrió el marcador al cierre de la primera mitad. Azzedine Ounahi aprovechó una asistencia de Viktor Tsigankov para adelantar al conjunto catalán, que mostró contundencia pese a mantener una posesión menor.
El Madrid había celebrado un gol en el minuto 40, luego de que Kylian Mbappé enviara la pelota al fondo de la red, pero la acción fue anulada tras la revisión del VAR por una falta previa en la jugada. El equipo de Carlo Ancelotti insistió y logró el empate hasta el minuto 67, cuando Mbappé convirtió un penalti que devolvió la esperanza a los visitantes.
Real Madrid tuvo oportunidades claras
A pesar de su dominio territorial y varias aproximaciones claras, el Real Madrid no consiguió romper la igualdad en los minutos finales. El Girona, sólido en defensa y eficiente en sus transiciones, logró mantener el resultado que frena a los merengues en su lucha por la cima.
Con este empate, el Real Madrid queda en segundo lugar y afronta presión inmediata, mientras que el Barcelona se coloca en lo más alto de la clasificación. La lucha por el título se mantiene al rojo vivo, con cada punto adquiriendo un peso determinante en el pulso por la supremacía del fútbol español.
Parte del texto fue generado mediante inteligencia artificial.