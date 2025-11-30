Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial

Jorge Daniel Patzán volvió a hacer historia para Guatemala al conquistar su quinto título mundial de fisicoculturismo en el Campeonato Mundial IFBB Khobar 2025. El atleta nacional se impuso en la categoría Classic Physique hasta 1.68 metros, demostrando nuevamente por qué es considerado uno de los exponentes más sólidos y respetados de la región. Su presentación, marcada por una definición muscular impecable y una puesta en escena de gran nivel, le valió el reconocimiento unánime del público y los jueces.
Lo que para muchos parecía un reto casi inalcanzable, Patzán lo transformó en una nueva victoria para su trayectoria. Con este quinto campeonato mundial, el fisicoculturista reafirma una carrera construida sobre sacrificio, disciplina y resiliencia. Él mismo ha contado que sus inicios estuvieron llenos de limitaciones, entrenando con equipo improvisado y aprendiendo a convertir cada obstáculo en un impulso. Su triunfo no solo representa un trofeo más, sino un mensaje inspirador para quienes luchan por sus metas pese a las adversidades.
Jorge Daniel Patzán, orgullo del fisicoculturismo guatemalteco
La delegación guatemalteca también brilló en el certamen internacional. Bajo la guía del entrenador Rony Zamora y el acompañamiento del presidente de la Federación Nacional de Fisicoculturismo, Naum Elías Rojas, el equipo obtuvo resultados destacados. Jonathan Martínez consiguió el tercer lugar en Games Classic, mientras que Jorge Galeano alcanzó la tercera posición en Físico Clásico hasta 1.68 metros. Estos logros consolidan a Guatemala como una potencia en ascenso dentro del fisicoculturismo mundial.
Tras recibir su medalla y celebrar con el equipo, Patzán compartió un mensaje que refleja su filosofía y profunda convicción espiritual: "La gloria y honra para Dios. El original debe ser usted, no la ropa". Sus palabras resumen la esencia de un atleta que ha triunfado sin perder la humildad, y que continúa dejando el nombre de Guatemala en lo más alto del deporte internacional.