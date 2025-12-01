 Trofeo de la Copa Centroamericana ya está en Guatemala
Deportes

Trofeo de la Copa Centroamericana ya está en Guatemala

Este miércoles 3 de diciembre, Xelajú MC y Alajuelense buscarán alzar el título en el Estadio Cementos Progreso.

Compartir:
Trofeo de la Copa Centroamericana en Guatemala - Concacaf
Trofeo de la Copa Centroamericana en Guatemala / FOTO: Concacaf

El trofeo de la Copa Centroamericana ya se encuentra en suelo guatemalteco, causando entusiasmo entre la afición local y marcando el inicio de una semana histórica para el fútbol chapín. Como parte de su recorrido oficial, la presea que alzará Xelajú MC o Alajuelense visitó algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Guatemala. Entre ellos destacaron el Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad Cayalá y la Plazuela España.

La llegada del trofeo coincide con el intenso desenlace de la Concacaf Copa Centroamericana 2025, cuya final comenzó con un empate 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. El partido de ida estuvo cargado de dramatismo desde los primeros minutos, con dos penales para el equipo local que fueron brillantemente detenidos por el guardameta de Xelajú MC, Rubén Darío Silva. Primero lo intentó Joel Campbell al 13’, y luego Celso Borges al 31’, pero en ambas ocasiones Silva se lució con atajadas decisivas que mantuvieron a su equipo en la lucha.

Xelajú en busca de su primera Copa Centroamericana

El conjunto quetzalteco abrió el marcador al minuto 53 mediante un penal cobrado con serenidad por Jesús López, lo que silenció parcialmente a la afición manuda. Sin embargo, Alajuelense respondió al 67’ gracias a Ronaldo Cisneros, quien aprovechó un servicio preciso de Anthony Hernández para empujar el balón a corta distancia y firmar el empate definitivo. El resultado dejó abierta por completo la serie y elevó aún más las expectativas para el duelo final.

Con el trofeo ya en Guatemala, la presión y la ilusión recaen ahora sobre Xelajú MC, que buscará cerrar la final en casa y conquistar por primera vez este prestigioso título regional. Del otro lado, Alajuelense —vigente campeón— intentará imponerse como visitante y reafirmar su dominio en la región. La Vuelta se disputará el próximo miércoles en el Estadio Cementos Progreso, escenario donde se definirá al campeón de Centroamérica bajo una atmósfera que promete ser inolvidable para todos los aficionados.

Foto embed
Partido entre Alajuelense vs. Xelajú MC - Xelajú MC

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos