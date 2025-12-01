Trofeo de la Copa Centroamericana ya está en Guatemala

El trofeo de la Copa Centroamericana ya se encuentra en suelo guatemalteco, causando entusiasmo entre la afición local y marcando el inicio de una semana histórica para el fútbol chapín. Como parte de su recorrido oficial, la presea que alzará Xelajú MC o Alajuelense visitó algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Guatemala. Entre ellos destacaron el Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad Cayalá y la Plazuela España.
La llegada del trofeo coincide con el intenso desenlace de la Concacaf Copa Centroamericana 2025, cuya final comenzó con un empate 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, Costa Rica. El partido de ida estuvo cargado de dramatismo desde los primeros minutos, con dos penales para el equipo local que fueron brillantemente detenidos por el guardameta de Xelajú MC, Rubén Darío Silva. Primero lo intentó Joel Campbell al 13’, y luego Celso Borges al 31’, pero en ambas ocasiones Silva se lució con atajadas decisivas que mantuvieron a su equipo en la lucha.
Xelajú en busca de su primera Copa Centroamericana
El conjunto quetzalteco abrió el marcador al minuto 53 mediante un penal cobrado con serenidad por Jesús López, lo que silenció parcialmente a la afición manuda. Sin embargo, Alajuelense respondió al 67’ gracias a Ronaldo Cisneros, quien aprovechó un servicio preciso de Anthony Hernández para empujar el balón a corta distancia y firmar el empate definitivo. El resultado dejó abierta por completo la serie y elevó aún más las expectativas para el duelo final.
Con el trofeo ya en Guatemala, la presión y la ilusión recaen ahora sobre Xelajú MC, que buscará cerrar la final en casa y conquistar por primera vez este prestigioso título regional. Del otro lado, Alajuelense —vigente campeón— intentará imponerse como visitante y reafirmar su dominio en la región. La Vuelta se disputará el próximo miércoles en el Estadio Cementos Progreso, escenario donde se definirá al campeón de Centroamérica bajo una atmósfera que promete ser inolvidable para todos los aficionados.